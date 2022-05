4 eSports di Tendenza per le Scommesse Live

Il segmento degli eSports è cresciuto attivamente negli ultimi anni e la comunità di scommettitori è attiva come non mai. Anche se imparare a conoscere gli eSport può essere difficile, scommettere live su di essi presso scommesse sportive come https://nomini.com/it/sport/live è intuitivo. Oggi abbiamo preparato una panoramica degli eSport più popolari su cui scommettere in tempo reale.

DOTA 2

DOTA 2 è un gioco MOBA, in cui squadre di cinque giocatori si sfidano tra loro. Una partita di DOTA 2 dura di solito dai 30 ai 60 minuti, il che garantisce uno spazio sufficiente per le scommesse live. La comunità di DOTA 2 è enorme e lo sviluppatore del gioco incoraggia attivamente i giocatori a partecipare agli eSport organizzando l’International, un torneo annuale per le migliori squadre di tutto il mondo. Ci sono anche molti eventi minori disponibili per le scommesse durante l’anno.

Questa disciplina può essere un po’ controintuitiva per i principianti, dato che ha più di 100 eroi diversi con abilità uniche e decine di meccaniche. In una tipica partita di DOTA 2, si assiste a un gran numero di azioni in continuazione, il che rende difficile la comprensione per i non giocatori.

L’assortimento di mercati di scommesse disponibili per le partite di DOTA 2 è impressionante. Include scommesse sui vincitori, sulle uccisioni totali, sugli handicap nelle uccisioni, sui punteggi esatti delle mappe e molte altre opzioni tra cui scegliere.

League of Legends

Con l’uscita della serie Arcane, l’attenzione del mondo verso League of Legends ha superato ogni limite. Simile a DOTA 2, League of Legends è un gioco MOBA per squadre di cinque giocatori. Ci sono anche molti tornei e campionati su cui scommettere, e la maggior parte delle partite sono disponibili per le scommesse in-play nelle scommesse sportive più popolari.

Per i principianti potrebbe sembrare che l’unica differenza tra questi due giochi sia lo stile visivo, anche se gli appassionati di eSports più esperti sanno che le meccaniche non sono affatto simili. Il mondo di League of Legends ha molto da offrire e potrebbe essere un viaggio interessante per voi esplorarlo attraverso le scommesse live.

Counter-Strike: Global Offensive

CS: GO è uno sparatutto in prima persona estremamente popolare sviluppato da Valve. In qualsiasi momento, almeno 400.000 persone stanno giocando a Counter-Strike: Global Offensive, il che dovrebbe indicare chiaramente la portata del gioco. Come ci si potrebbe aspettare, anche il suo segmento eSports è piuttosto sviluppato.

Le competizioni di CS: GO si tengono in continuazione e ci sono squadre di professionisti provenienti da tutto il mondo. Le partite dei professionisti si tengono quasi ogni giorno, quindi c’è molto da scegliere per le scommesse live. Le partite sono disponibili anche in live streaming, il che rende particolarmente comodo piazzare scommesse in tempo reale.

La maggior parte dei bookmaker che si occupano di CS: GO offrono molti mercati di scommesse per questo gioco. Oltre ai vincitori, ci sono scommesse sui totali, sugli handicap, sui punteggi esatti e su molte altre specialità. Si può anche scommettere sull’uccisione o meno di una granata durante la partita selezionata.

Valorant

Proprio come League of Legends, Valorant è stato pubblicato da Riot Games. L’azienda si è chiaramente ispirata al successo di Counter-Strike e ha progettato un gioco perfetto per gli eSport. È anche uno sparatutto competitivo per squadre di cinque persone e la sua principale differenza rispetto a CS: GO è la possibilità di scegliere uno degli agenti con abilità uniche.

Al momento, Valorant sta iniziando a guadagnare popolarità, ma ci sono già alcuni eventi interessanti da guardare e su cui scommettere. Il gioco offre un’azione più veloce rispetto a CS: GO, quindi molti fan del successo di Valve potrebbero divertirsi a guardare Valorant. Tenendo conto dell’impegno di Riot Games, si può dire che il segmento eSports di Valorant è destinato a crescere.