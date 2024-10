45 Anni di Storia e Tradizione: L’Accademia Nazionale di Wushu Kung Fu compie gli Anni

Oggi l’Accademia Nazionale di Wushu Kung Fu, fondata il 2 ottobre 1979 dal Maestro Alfredo Giuliano, celebra con orgoglio 45 anni di storia.

Situata in Viale Brutium 52 a Catanzaro Sala, questa scuola è stata la prima in Calabria a introdurre l’affascinante mondo delle arti marziali cinesi, inaugurando un percorso di formazione e ricerca che dura ormai da 45 anni.

Il M° Alfredo Giuliano, praticante di arti marziali da oltre 50 anni, ha dedicato la sua vita all’insegnamento del Wushu Kung Fu, affrontando ogni giorno con umiltà e passione la sfida di trasmettere i valori di questa disciplina, garantendo ai suoi allievi una preparazione di altissimo livello. La sua professionalità è riconosciuta e apprezzata. Con un approccio che combina rigore e disponibilità, ha formato più di 1800 allievi, dei quali oltre 100 hanno raggiunto il grado di Cinture Nere e più di 40 hanno ottenuto la qualifica di Istruttore.

Un vero pioniere del Wushu Kung Fu in Calabria, il Maestro ha ricoperto ruoli significativi a livello nazionale e internazionale, tra cui Coach della Nazionale Italiana PWKA nei Campionati Europei di Bilbao nel 2002 e nei Campionati del Mondo in Brasile nel 2003. Pur occupando queste posizioni di prestigio, il M° Giuliano rimane profondamente legato alla sua missione educativa, cercando sempre di ispirare e motivare i suoi allievi con gentilezza e rispetto.

Nel corso della sua carriera, il M° Giuliano è stato premiato dal CONI provinciale per i risultati conseguiti e ha raggiunto il prestigioso grado di 7° Duan e dalla qualifica di Arbitro Internazionale IKFF-IMAF. Dal 2018, l’Accademia è affiliata alla Federazione UIKT-Unione Italiana Kung Fu Tradizionale, una delle più rilevanti in Italia.

In occasione di questo anniversario, il Maestro Giuliano ha voluto esprimere la sua sincera gratitudine a tutte le cinture nere graduate dell’Accademia. “Il vostro supporto e la vostra collaborazione sono fondamentali per la crescita della nostra scuola e per il futuro dei nuovi allievi” ha affermato, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della condivisione delle conoscenze.

Guardando al futuro, l’Accademia Nazionale di Wushu Kung Fu si impegna a mantenere viva la tradizione e a continuare a formare nuove generazioni di praticanti, seguendo l’esempio di umiltà e dedizione del Maestro Giuliano. In questo modo, la storia dell’Accademia continuerà a scriversi, passo dopo passo, con passione e impegno.