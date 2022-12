46enne di Montepaone ferito in un incidente di caccia, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro

La dinamica è ancora da accertare e a inquadrarla saranno i carabinieri della stazione dell’Arma di Gasperina. (Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta del Sud ) Ciò che è certo è che l’incidente (perché di questo si sarebbe trattato), è avvenuto durante una battuta di caccia nel primo pomeriggio di ieri.

A riportarne le conseguenze un uomo di 46 anni originario di Montepaone trasportato in elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro per una profonda ferita d’arma da fuoco all’addome. Ancora incerte le sue condizioni fisiche ma l’uomo, che non ha perso i sensi dopo aver ricevuto il colpo, non sarebbe, secondo i sanitari, in pericolo di vita.

Un pomeriggio di paura a Montepaone dove la notizia dell’incidente si è diffusa in fretta in quanto l’elisoccorso ha richiesto e ottenuto il permesso per atterrare all’interno del campo sportivo nel quale si stava disputando una partita di calcio.

Un episodio che riporta l’attenzione sui rischi delle battute di caccia che nella nostra regione causano periodici incidenti.