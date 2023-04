500 Kg di novellame di sarda sbarcato dalla Calabria a Messina, sequestrato

Finanzieri della stazione navale di Messina e della sezione Operativa navale di Milazzo hanno sequestrato 500 chilogrammi di novellame di sarda. Erano occultati in un furgone proveniente dalla Calabria appena sbarcato all’imbarcadero di Messina.

Il sequestro è stato eseguito dalla Guardia di finanza in applicazioni delle norme in materia di pesca che ne proibiscono la cattura, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione. Il novellame, dopo i necessari controlli, è stato dichiarato idoneo al consumo umano e interamente devoluto in beneficenza a istituti caritatevoli e ad associazioni del Messinese