74enne spara a cinghiale in una battuta di caccia, l’animale si rialza e lo uccide

Una battuta di caccia domenicale si è trasformata in un dramma che ha sconvolto l’intera comunità del Cassinate.

Luigi Rotondo, 74 anni, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale che collega Vallemaio a Sant’Andrea, vittima di un terribile incidente venatorio.

La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’uomo si trovava impegnato in una battuta di caccia quando avrebbe avvistato e fatto fuoco contro un grosso esemplare di cinghiale.

L’animale, ferito ma non abbattuto, ha reagito con estrema ferocia caricando il settantaquattrenne. Nel violento impatto, l’animale ha colpito l’uomo agli arti inferiori, recidendo l’arteria femorale. Un colpo letale che ha causato una rapidissima emorragia.

I soccorsi e il cordoglio

​Nonostante la tempestività dei compagni di caccia e l’arrivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Rotondo è morto dissanguato in pochi minuti. Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata restituita alla famiglia già nella serata di ieri.