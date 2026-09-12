A 45 anni dalla morte di Montale, rileggendo Vincenzo Guarna


Il 12 settembre 1981 moriva Eugenio Montale. Nel ricordarlo, vale la pena riportare alla luce una pagina di critica letteraria che dalla Calabria si inserì nel dibattito sull’opera del poeta: Il terzo tempo dell’itinerario poetico di Eugenio Montale (Satura – Diario del 1971/72), di Vincenzo Guarna.

Lo studio apparve nel 1977 su «Misure critiche» e testimonia quella che, per Guarna, fu una lunga fedeltà a Montale: una consuetudine di lettura e di pensiero che attraversò gran parte della sua vita intellettuale.

Il testo che riproponiamo su Soverato News (link in basso) è una trascrizione digitale dell’originale a stampa e conserva qualche inevitabile refuso. Guarna muove da una domanda solo apparentemente filologica: che cosa significa davvero Satura? Da lì prende avvio una lettura dell’ultimo Montale che si misura con l’ironia, l’epoché, l’«intemporaneo» e il disincanto davanti alla Storia.

A quarantacinque anni dalla morte di Montale, riproponiamo quelle pagine, affidandole ancora una volta alla lettura e alla discussione, per il loro interesse critico… clicca sul titolo di seguito per leggere … link : Il terzo tempo dell’itinerario poetico di Eugenio Montale – di Vincenzo Guarna