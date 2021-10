A Badolato il noto chef di fama internazionale Ievgen Klopotenko

“Il Mondo è piccolo perché Badolato è grande!”. Nei giorni scorsi lo chef ucraino Klopotenko è stato ospite a Badolato, presso l’Agriturismo Zangarsa, per una giornata rurale ed esperienziale … alla scoperta della Calabria autentica e delle sue antiche tradizioni contadine e culinarie. Il noto chef ucraino, assieme al proprio gruppo – per diversi giorni ospiti dell’Accademia del Gusto e della Cucina Italia con sede a Caminia/Pietragrande – e con tanti altri ospiti provenienti dalla Svizzera, Danimarca, USA e Calabria, ha gioito di un ricco ed intenso programma con: partecipazione alla raccolta delle olive, pranzo tipico calabrese, visita dell’antico borgo e del Convento di Santa Maria degli Angeli, visita ad un frantoio locale e degustazione di olio extra vergine d’oliva.

Un tour culinario ed eco-culturale organizzato dalla start-up Eimì Experience – Turismo Esperienziale di Paola Scuticchio in collaborazione con gli operatori locali della community turistica “Badolato Slow Village”.

Ievgen Klopotenko, tra i recenti vincitori più creativi e straordinari di Masterchef Ucraina, è diventato l’unico ucraino incluso nella lista internazionale di “50 Next” e cioè tra i cuochi professionisti migliori al Mondo. Il suo ristorante, ormai di fama mondiale, rientra nella famosa classifica “The World’s 50 Best Restaurants”! Lo chef ucraino è stato capace a riformulare il libro di cucina tradizionale della sua nazione, raggiungendo due obiettivi principali: migliorare la cultura alimentare dell’Ucraina e mostrarla al Mondo intero.

Ha fatto grandi progressi attraverso il suo lavoro rivoluzionando la ristorazione scolastica ed educando le persone sulla cucina locale attraverso articoli, video e libri…e non si fermerà fin quando il Mondo non riconoscerà il potere culinario del suo Paese. L’amore di Klopotenko per la gastronomia è iniziato con i suoi viaggi nel Regno Unito e in Italia, che hanno cambiato la sua conoscenza del e sul cibo, arrivando in questi giorni a conoscere ed amare molto anche la cucina calabrese ed tanti prodotti tipici di una regione meravigliosa ed unica.