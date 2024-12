A Badolato la cerimonia di premiazione del Concorso “Poster per la Pace: Pace senza limiti”

Presso l’Istituto Tommaso Campanella di Badolato, si è tenuta, nei giorni scorsi, la cerimonia di premiazione del Concorso “Poster per la Pace: Pace senza limiti”. L’evento è stato organizzato, come già lo scorso anno, da Lions Club International club “Squillace Cassiodoro” di cui è governatore dott. Tommaso Di Napoli e presidente professoressa Caterina Scarpino.

La past president del Club Cassiodoro professoressa Marina Gervasi ha seguito lo svolgersi delle attività. Gli alunni, tutti della scuola secondaria di primo grado, sono stati egregiamente seguiti dalla professoressa Angela De Stefano. “Il tema del concorso, per l’anno scolastico 2024/2025, è incentrato sulla pace. In questo momento storico ritengo sia molto importante aiutare i ragazzi a riflettere su valori come la pace, la tolleranza, la comprensione e l’accettazione di culture diverse.

Il Poster è uno spunto perché i ragazzi sviluppino l’autentico desiderio di aiutare gli altri a formare legami per avere un effetto positivo che possa suscitare una risposta emotiva altrettanto positiva. Le attività del progetto voglio anche essere un incentivo al ritorno alla normalità, alla socialità. La dirigente, professoressa Susanna Mustari, ha seguito e sostenuto il progetto con competenza e disponibilità”, prosegue la professoressa Gervasi che ha precisato come la scelta dell’IC Tommaso Campanella non sia stata casuale.

“Non dimentichi che questa è stata la mia scuola per qualche anno e Badolato è il mio paese di adozione”, aggiunge ancora la Gervasi. I disegni degli alunni, tutti molto originali e colorati, hanno evidenziato profondità di sentimenti e tanta fantasia. La giuria ha scelto di assegnare il primo premio all’ allievo Anthony Mantella a cui sono state consegnate una pergamena, una medaglia e il guidoncino del club. Due le menzioni d’onore: Nesticò Fabio e Saine Falou.

Molto sodisfatta anche la dirigente, prof.ssa Susanna Mustari che, nel ringraziare i ragazzi e tutti i docenti dell’istituto coinvolti nelle attività ha espresso la sua commozione per aver visto gli alunni entusiasti e partecipi. “I colori hanno usato nei disegni, – ha aggiunto la Ds – dimostrano che i nostri ragazzi, pur sereni, hanno bisogno di allegria, di un mondo colorato e non grigio. La scuola ha il compito di affiancare e sostenere i ragazzi nelle riflessioni quotidiane, soprattutto quando si affrontano tematiche come la pace e la non violenza. Ringrazio il club Lions Squillace Cassiodoro e tutti i suoi rappresentanti, in particolare la prof.ssa Marina Gervasi che ci è stata di grande supporto nella realizzazione e conclusione del progetto”.

“La nostra scuola rimane sempre aperta al territorio dal quale contesto non può prescindere per la realizzazione di una didattica inclusiva e contestualizzata. La nostra offerta formativa non è statica e si arricchisce continuamenti di proposte e attività che hanno l’obiettivo di stimolare la curiosità e la formazione completa degli alunni. Parlare di pace non è così semplice come può sembrare: la pace non può e non deve essere un concetto astratto, fatto solo di slogan. Ora ai ragazzi e alla comunità tocca il compito più arduo: quello di realizzare la pace nel vissuto quotidiano di ciascuno di noi, accogliendo il nostro prossimo con una fratellanza spontanea e sentita. Facciamo in modo che i disegni diventino realtà, forieri di nuovi atteggiamenti fatti di abbracci, accoglienza e solidarietà.”