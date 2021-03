A Badolato l’iniziativa “Diamo radici alla Memoria. Piantiamo una Mimosa”

Venerdì 5 marzo alle ore 10.30 nel giardino della Scuola Primaria di Badolato Marina si terrà un’iniziativa simbolica comunitaria organizzata in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2021.

La manifestazione “Diamo radici alla Memoria. Piantiamo una Mimosa” è co-promossa dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro, dall’Associazione di Promozione Sociale “MaMa”, dalla Cooperativa Sociale “La Cicogna”, dall’Istituto Comprensivo “Tommaso Campanella” di Badolato-Santa Caterina dello Ionio e dall’Assessorato Politiche Sociali ed Istruzione del Comune di Badolato.

All’organizzazione della giornata parteciperanno anche l’Istituto Alberghiero di Soverato e l’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi. L’IPSSEOA “Vincenzo Guarna” soveratese omaggerà i bambini e le bambine della Scuola Primaria con una gustosa “Torta Mimosa”, frutto del lavoro degli del corso di cucina studenti e delle studentesse e pasticceria. L’associazione dei cuochi, invece, presenzierà con un gruppo di associati, tra cui le proprie “Lady Chef”, omaggiando la Scuola di un dono simbolico.

Alla presenza dei responsabili di tutti i partner organizzativi, assieme ad una rappresentanza delle classi della Scuola Primaria badolatese, si piantumerà all’interno del giardino della stessa scuola, ubicata all’interno del “Parco Rohls” di Badolato Marina, un albero di mimosa – simbolo dell’8 Marzo – in ricordo delle tante battaglie e conquiste civili, sociali e politiche di tutte le donne che hanno sempre lottato in prima linea – anche a Badolato, paese in cui è nato il primo gruppo “UDI/Unione Donne Italia” della Calabria – per l’emancipazione sociale e civile e per i diritti delle donne e di tutta la comunità.

Alla manifestazione presenzierà la dott.ssa Donatella Soluri, presidente dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro che avvierà e curerà, proprio in questi giorni, una campagna di informazione sui diritti delle donne coinvolgendo diversi istituti scolastici. Grazie a questa iniziativa simbolica, il corpo docente dei plessi scolastici badolatesi ha avviato nelle classi uno studio ed una ricerca sulla storia della Giornata Internazionale della Donna.

Durante la giornata sarà proiettato il video di saluti ed auguri della signora Rina Trovato, pasionaria ed ex militante del movimento femminile badolatese, che ha voluto inviare un messaggio ai giovani studenti sull’importanza della Giornata Internazionale delle Donne, dalle origini ad oggi, con l’obiettivo di coltivare la memoria e la cultura della parità di genere, la difesa dei diritti di tutte/i attraverso un impegno civico diffuso volto a garantire giustizia sociale e uguaglianza, senza mai abbassare la guardia in relazione alle tante problematiche sociali che affliggono la società contemporanea.