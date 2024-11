A Badolato una fiaccolata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato della Croce Rossa Basso Ionio Catanzarese, con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Tommaso Campanella di Badolato, ha organizzato una fiaccolata che, muovendo dalla piazza centrale, ha percorso tutta la via principale effettuando alcune soste di riflessione.

Oltre alle tantissime persone che hanno preso parte all’evento, si è registrata anche la presenza di numerose personalità del mondo istituzionale e dell’associazionismo.

“Sono davvero contendo ed emozionato – riferisce il Presidente del Comitato Agazio Gallelli – un’adesione così importante non era del tutto scontata. Devo ringraziare, in primis, tutti i volontari del Comitato che, con grande passione e dedizione, si sono prodigati per la riuscita dell’evento. Grazie anche alla dirigente dell’IC Tommaso Campanella, la dottoressa Susanna Mustari, che con la partecipazione dell’istituto da lei diretto, ha inteso dare un segno tangibile di quanto sia importante coinvolgere i giovani su una tematica così importante.”

A queste parole fa eco la dirigente Mustari: “Si, abbiamo recepito sin da subito la proposta del Comitato CRI Basso Ionio Catanzarese perché l’abbiamo ritenuta assolutamente condivisibile e consona alla proposta formativa del nostro Istituto. La questione della violenza sulle donne è parte integrante del percorso formativo dei nostri alunni. Con una circolare ho sollecitato docenti, famiglie affinché fosse incentivato il coinvolgimento degli alunni e proposti momenti di riflessione per la promozione di una cultura del rispetto, della parità e della non violenza. La partecipazione a questa iniziativa rappresenta un impegno collettivo per costruire una comunità scolastica attenta e responsabile, capace di opporsi con fermezza ad ogni forma di violenza e discriminazione. La presenza dei nostri piccoli alunni alla fiaccolata, con i loro slogan e il loro RUMORE, è stato un segno tangibile dell’impegno sociale e civile del nostro Istituto.”

Alla fiaccolata hanno preso parte il vicesindaco Ernesto Menniti che ha portato il saluto di tutta l’Amministrazione Comunale, la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Catanzaro dottoressa Donatella Soluri che ha espresso profondo compiacimento per l’iniziativa ricordando il numero anti violenza e stolking 1522.

Presenti anche numerose associazioni, in particolare Centro Aiuto Donna che da anni opera nel settore, la Misericordia di Soverato, la Proloco di Badolato e di Santa Caterina e molte altre associazioni del territorio.

Nell’ambito della CRI erano presenti il corpo delle Infermiere Volontarie della Regione Calabria, guidate dall’Ispettrice regionale Cinzia Fabiano, il Centro di Mobilitazione della Calabria del Corpo Militare Volontario della CRI rappresentato dal Comandante Capitano Silvestro Passarelli, il Consigliere del Direttivo Regionale CRI avv. Antonio Bosco e rappresentanti dei Comitati di Catanzaro e Monasterace.

La serata è stata aperta con la lettura dei sette principi che ispirano l’operato della CRI. Lungo il percorso sono stati letti i nomi delle 100 donne vittime di violenza dall’inizio dell’anno.

Tappa d’obbligo al Monumento delle Donne dove il presidente del Comitato Gallelli ha deposto un mazzo di fiori sulla panchina rossa. Nelle altre tappe sono state lette storie di donne che hanno subito violenza e poesie.

Molto “rumorosa”, come chiesto dagli organizzatori, la presenza dei bambini che, lungo tutto il tragitto e nelle soste, hanno urlato slogan e letto brevi riflessioni. “Ringrazio davvero di cuore tutti i partecipanti, associazioni, istituzioni, le tante persone che hanno partecipato, i Carabinieri della stazione di Badolato, la Polizia Municipale e l’Associazione Nazionale Carabinieri per aver vigilato affinchè la fiaccolata si potesse svolgere senza incidenti. Ma, soprattutto, voglio ringraziare i bambini dell’IC Campanella che con la loro partecipazione attiva ci danno una speranza per il futuro.”