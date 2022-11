A Borgia la presentazione del libro “Terra Santissima” di Giusy Staropoli Calafati

Venerdì 11 novembre 2022, alle ore 18.00, Palazzo Mazza del Comune di Borgia ospiterà Giusy Staropoli Calafati, per la presentazione del libro “Terra Santissima” (Laruffa Editore).

Giusy Staropoli Calafati è una giornalista e scrittrice, studiosa di letteratura calabrese, vincitrice di importanti concorsi e premi letterari in Italia, collabora con diverse testate giornalistiche in Italia, portando avanti battaglie culturali, civili e sociali importanti.

In “Terra Santissima” la scrittrice ci accompagna in una passeggiata attraverso una delle terre più belle e feroci della Calabria, l’Aspromonte, evidenziando gli usi, i costumi, le tradizioni, i saperi, i sapori, le feste e gli stili di vita che qui permangono, così com’erano anticamente, resistendo alle mode e alle tecniche innovative e perennemente cangianti della società.

Grazie a un linguaggio semplice e vicino a quello della quotidianità, il lettore vedrà coi propri occhi scenari bradi e seducenti ma anche realtà misere e brutali, al limite tra l’attendibile e l’inverosimile.

Scorgerà usanze e modi di pensare impossibili da decodificare in lingua alcuna e tuttavia più forti, più antichi, più concreti di quelli propagandati dagli strumenti di comunicazione di massa e dai consumi. Focalizzerà persone vere, reali, modeste e tuttavia capaci di qualunque cosa, di fare del male così come di innamorarsi, come chiunque altro.

L’evento è patrocinato dal Comune di Borgia ed organizzato dalle Associazioni: Calabria Condivisa, Pro Loco di Borgia, Verso Itaca, Commercianti Uniti Borgia, Il Cenacolo, Borja Città Futura ed in collaborazione con WebTV Borgia e la Libreria “Il paese delle meraviglie”.

All’evento parteciperanno, oltre all’autore, il sindaco di Borgia dott.ssa Elisabeth Sacco, per i saluti istituzionali, il Prof. Roberto Chiarella, la Prof.ssa Maria Luigia Gullì e la Dott.ssa e scrittrice Bakhita Ranieri che dialogheranno con Giusy Staropoli Calafati.

Al termine dell’evento l’autrice risponderà alle domande dei partecipanti e firmerà le copie del libro.