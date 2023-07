A Cardinale il festival di incontri letterari “Legami di Carta”

Siamo lieti di annunciare con immensa emozione la prima edizione del festival di incontri letterari “Legami di Carta – Festival di incontri letterari”, un evento di risonanza nazionale che celebra il potere della letteratura nel creare connessioni tra le persone e promuovere la lettura come forma di esplorazione e arricchimento culturale.

Il festival, organizzato dall’amministrazione Staglianò in collaborazione con l’associazione BOOKLAB, si terrà nelle affascinanti vie del centro storico di Cardinale durante diverse date nel mese di agosto (tutti i dettagli sono disponibili nel programma ufficiale).

Secondo Giosuè Costa, amministratore del comune di Cardinale con delega alla cultura, “Legami di Carta” offre un programma straordinario che coinvolge autori di fama nazionale e presenta una varietà di eventi culturali, tra cui presentazioni di libri, laboratori di lettura e creativi, e coinvolgenti intermezzi musicali a cura del “Trio Tunisi”. In particolare ci sarà la partecipazione di autori rinomati, tra cui Domenico DARA con il suo ultimo lavoro “Malinverno”, pubblicato da Feltrinelli, Francesco BEVILACQUA con il libro “Turbare una stella”, edito da Rubettino, Gioacchino CRIACO con “Il Custode Delle Parole”, pubblicato da Feltrinelli, e il collettivo Lou Palanca che racconterà la propria esperienza in “Scrivere è esistere. E resistere”.

Il festival offre inoltre una serie di coinvolgenti laboratori per lettori di tutte le età. Caterina PUCCIO presenterà il suo libro interattivo “Calabria da colorare – Una guida-album per tutta la famiglia”, un’esperienza coinvolgente che coinvolgerà partecipanti di tutte le età. In collaborazione con BOOKLAB, il libro sarà accompagnato da un laboratorio creativo dedicato ai giovani lettori.

BOOKLAB organizzerà anche due laboratori speciali, tra cui la lettura animata del libro “Giacomo di cristallo”, che porterà alla realizzazione del protagonista del racconto utilizzando materiali di riciclo, e “Un paese ci vuole: Cardinale visto con gli occhi dei bambini”, in cui i giovani partecipanti descriveranno i loro luoghi del cuore attraverso racconti, poesie e disegni dopo un’immersione nelle vie del centro storico.

Infine, APS KINEMA presenterà il laboratorio “Dixit: non solo un gioco”, un percorso coinvolgente di autonarrazione istantanea attraverso le immagini, offrendo un modo unico per raccontarsi e comprendersi.

Il festival “Legami di Carta” trasformerà le affascinanti vie del centro storico di Cardinale in un palcoscenico letterario unico, creando un’atmosfera in cui cultura e bellezza si fonderanno armoniosamente. Siamo inoltre lieti di annunciare che l’evento gode del Patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, un riconoscimento all’importanza del festival nella promozione della cultura e dell’arte nella regione.