A Cardinale il primo Congresso Comunale di Fratelli d’Italia

A Cardinale, nelle Preserre Catanzaresi, il Primo Congresso comunale di Fratelli d’Italia! Alla presenza di una sala affollata e fortemente partecipe si è discusso di attenzione e sviluppo del territorio, dell’importanza del dialogo e del confronto!

Avere una rappresentanza di un partito politico deve significare: iniziare a creare il giusto ambiente dove sempre più concittadini possano avvicinarsi alla vita politica, soprattutto i più giovani, avendo un unico obiettivo: quello di costruire insieme!

Serve svegliarsi, metterci la faccia e soprattutto serve agire in fretta visto non solo il calo demografico ma anche e soprattutto lo spopolamento dei piccoli paesi dell’entroterra!

Proprio per tale motivo si cerca di creare un luogo per “raccogliere sempre più idee” che possano essere funzionali allo scopo che si vuole ottenere, lasciando da parte i vecchi rancori che altro non fanno se non minare le basi della buona politica!

Avere una tale rappresentanza significa tutelare ancora di più i diritti dei cittadini e stare vicino alle aziende e alle attività che hanno deciso di investire in questo territorio.

Il congresso deve essere solo uno dei tanti momenti di crescita per una comunità come la nostra vista anche la presenza a Cardinale dell’on. Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno nonché coordinatore regionale di FdI, del vicepresidente di giunta regionale: Filippo Pietropaolo e del vicepresidente della provincia di Catanzaro: Francesco Fragomele!

Giunti anche i saluti e gli auguri per un buon e proficuo lavoro dal consigliere regionale Antonio Montuoro!

Se l’on. Ferro ha rimarcato l’importanza del radicamento di un partito sul territorio e del continuo lavoro che il governo sta svolgendo in ambito di lotta alla criminalità organizzata, al narcotraffico e soprattutto di attenzione per le aree del Mezzogiorno in termini di investimenti e infrastrutture, il vicepresidente Pietropaolo ha sottolineato l’importanza strategica della nostra regione per il Mediterraneo e dell’impegno che la regione Calabria sta mettendo nel superare gli ostacoli posti da anni di cattiva amministrazione!

Eletto alla carica di coordinatore cittadino Giuseppe Marra, essendo la sua l’unica candidatura in merito! Il fatto di avere un’unica candidatura vuole evidenziare l’importanza del dialogo e della collaborazione nel fare scelte condivise dalla maggioranza!