A casa da mesi il personale scolastico del Mim vincitori del Concorso 1957 Ministeriali a 18 ore settimanali. Abbandonati dalla politica e lasciati in situazione di estremo disagio

In precedenza si era parlato della scadenza dei contratti (31 luglio scorso) dei collaboratori scolastici vincitori di concorso 1957 Ministeriali (dello stesso bacino facevano parte il personale del comparto Giustizia e dei Beni Culturali) che operano nelle Istituzioni Scolastiche Calabresi e del Sud Italia.
La novità grave è che a questo personale è stato precluso di riprendere il proprio lavoro (nel mese di questo ottobre secondo ancorate promesse) perché secondo il MEF (acronimo del Ministero dell’Economia e delle Finanze) non ci sono risorse per questi lavoratori in servizio a 18 ore settimanali e sono all’incirca 200 unità!
E’ bene puntualizzare che la soluzione provvisoria per questi lavoratori era solamente per sei mesi e neanche per una stabilizzazione!
(Com’è invece già avvenuto per il personale Giustizia facente parte dello stesso bacino).
La presa in giro che si sta consumando verso questi lavoratori è di estrema gravità e si rischia di adire a vie legali.
Non è onesto sacrificare le vite di questi lavoratori con promesse illusorie per tenerli buoni quando si reperiscono risorse e in maniera immediata per altre finalità.
E la cosa più grave e che si tratta di madri e padri di famiglia che colmano un’incessante lavoro nelle istituzioni scolastiche calabresi e con un’età anagrafica avanzata che rende difficoltoso trovare alternative lavorative.
Seguiranno aggiornamenti.
Il Gruppo Unito Lavoratori Mim – Concorso 1957 Ministeriali