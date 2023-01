A Catanzaro dal 18 gennaio la mostra “Ombre Magnogreche” dell’artista Mario Levato

“Nella mia geografia ancora sta scritto che tra Catanzaro e il mare si trovano i Giardini delle Esperidi” diceva George Gissing.

Difficile davvero dimenticate una terra come la Calabria visitandola una volta sola, figuriamoci quando ci si nasce.

Oggi l’Associazione Culturale Cosmos 3 è lieta di presentare “Ombre Magnogreche”, la prima mostra in Calabria dell’artista Mario Levato, figlio di questa terra purtroppo emigrato in Emilia per questioni lavorative, (lavora infatti come docente a Modena).

Levato, che ha avuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, nelle sue opere esprime tutto il suo pathos e interesse storico verso la terra Magnogreca che in lui ha lasciato un segno indelebile influenzando tutto il suo percorso artistico.

Di lui scrisse la Orsini: “Nei suoi quadri, dove si concentra la narrazione immaginifica, fissa e racchiude il significato di un momento cruciale, determinante, un prologo o l’epilogo di un racconto, spesso velato da un’atmosfera gotica, cupa, misteriosa” … ed è proprio questo contrasto chiaroscurale cupo e misterioso la caratteristica principale dei dipinti di Levato, queste ombre prepotenti che ricordano quelle generate dalla forte irradiazione solare estiva della sua terra… terra Magnogreca appunto.

Non contento Levato evidenzia ulteriormente il concetto rappresentando in questa piccola e preziosa collezione, soggetti scultorei conosciuti e di palese ispirazione classica in un continuum temporale che ci riporta indietro nel tempo guardando avanti con sguardo moderno e contemporaneo.

La mostra che si svolgerà nelle sale dell’ Ex Stac a Catanzaro, patrocinata dal Comune di Catanzaro- Assessorato alla Cultura Città di Catanzaro sarà inaugurata giorno 18 Gennaio 2023 dalle ore 19:00 alle 21:00e sarà visitabile ancora nei giorni 19-20-21 Gennaio 2023 dalle ore 17:00 alle 20:00. INGRESSO LIBERO.