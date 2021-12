A Catanzaro è moda #Neshimu! Un altro giovedì di successo

In sole tre settimane è diventata una vera e propria moda. Parliamo di #NESHIMU, la manifestazione organizzata dall’associazione Food Centro Storico per animare la città di Catanzaro non solo nel weekend.

La mission era ed è quella di stimolare le persone ad uscire e vivere i tanti locali presenti nel centro storico del capoluogo. Obiettivo pienamente centrato in pochissimo tempo.

Giovedì sera in tantissimi hanno colto l’invito e hanno riempito le attività di food e beverage che, per l’occasione hanno proposto eventi variegati.

Perchè #NESHIMU non sta appassionando e coinvolgendo solo gli utenti ma anche gli esercenti che, grazie all’iniziativa e al suo successo, sono sempre più stimolati a presentare nuove proposte di drink, piatti e animazione per far stare bene i propri clienti.

La raccolta bollini continua ad impazzare. Tutti vogliono aggiudicarsi i tantissimi premi messi in palio e, magari, la Seat Ibiza, messa a disposizione dal main sponsor, la concessionaria Autosala.

Food Centro Storico e le mascotte Jamu e Ninda augurano Buon Natale e ricordano il prossimo appuntamento previsto per giovedì 30 dicembre. Il modo migliore per salutare il 2021? Ovviamente con #NESHIMU!

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Comune, Camera di Commercio e Promo Catanzaro, con il partenariato dell’Amc Spa e dell’Aci di Catanzaro. Si ringraziano gli sponsor: Caffé Guglielmo, Rental Service, Rotundo & C, Maddaloni, Fiorucci, Fresco Sorriso.