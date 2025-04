A Catanzaro giovedì 17 aprile l’inaugurazione della mostra “Es e materia” 

Verrà inaugurata Giovedì 17 Aprile 2025, alle ore 17.30, a Catanzaro, nelle Gallerie del Complesso Monumentale del San Giovanni, la mostra dal titolo suggestivo “Es e Materia”. L’evento vedrà protagonisti gli artisti catanzaresi Maurizio Fulginiti e Rosalba Russo, ognuno con la propria cifra stilistica. Sarà presentato dalla dott.ssa Donatella Monteverdi, Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, e dall’ avv. Gianmichele Bosco, Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro.

Ad introdurre il pubblico verso le opere e gli artisti saranno il prof. Vittorio Politano teorico dell’arte, già Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, e lo storico dott. Nando Castagna. È con gioia che la Presidenza del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, per voce di Luigi Stanizzi, saluta questa nuova mostra, evidenziando come la Calabria pulluli di artisti impegnati, nella pittura, scultura, musica, canto, poesia, letteratura, in ogni espressione dell’arte.

“Se venisse condotta un’indagine statistica – precisa Luigi Stanizzi – sono certo che la popolazione calabrese risulterebbe fra le più creative al mondo. E questo è un primato lusinghiero, perché l’arte in ogni sua forma è nutrimento essenziale dello spirito”. L’artista Maurizio Fulginiti ama definirsi un “espressionista eclettico” che sostanzia la sua ricerca in un rigoroso uso del colore, al quale chiede di emergere prepotentemente dal supporto che lo contiene.

“Nei miei lavori – afferma Fulginiti – mi muovo nel solco tracciato sia dall’espressionismo astratto americano, con la sua apparente casualità, sia in quello tipico dell’espressionismo europeo, con l’irruenza del gesto, cercando di approdare ad una sintesi in cui i soggetti attenzionati, ora figurativi ora astratti, siano accomunati da un medesimo denominatore, dato dall’irruenza, anche polemica, del gesto che vuole essere di denuncia delle molteplici contraddizioni presenti nei meandri dell’animo umano e nella società contemporanea”.

Rosalba Russo non si esprime con un linguaggio univoco in quanto, precisa l’artista, “per me fare arte è una continua ricerca in una costante manifestazione di eterna libertà espressiva”. Scrive di Rosalba Russo il saggista e critico d’arte Angelo di Lieto: “La Russo vaga in cerca di ulteriori approfondimenti e scava profondamente nel suo intimo bagaglio spirituale e naturale. Nel lavoro della Russo si racchiude l’amore che la pittrice stessa dà incoscientemente alle sue opere, dove ogni particolare affettivo ed intimo, giunge ad una celebrazione del naturale, nel vivere sociale e nella progressione continua della costruzione del mondo.” La mostra, con ingresso libero, potrà essere visitata dal 17 al 20 aprile 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16,:30 alle 20:00. Godetevi queste visioni!