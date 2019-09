A Catanzaro i vertici nazionali di Federfranchising: opportunità per fare impresa

Il programma dell’iniziativa verrà presentato in conferenza stampa martedì 10 settembre alle ore 11 presso la sede di Confesercenti.

Una straordinaria opportunità per fare impresa, in Calabria. Il 19 settembre i più alti vertici nazionali di Federfranchising, con il presidente Alessandro Ravecca e la coordinatrice Luisa Barrameda, saranno a Catanzaro per il “Franchising Day 2019” promosso da Confesercenti. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 14.30 presso la sede della Camera di Commercio di via Menniti Ippolito e avrà un taglio molto concreto, offrendo ai partecipanti occasioni dirette di confronto per dare subito avvio a iniziative imprenditoriali in città e sull’intero territorio regionale. Il successo della formula sarà testimoniato dai risultati della precedente edizione, con il racconto dal vivo di chi ha colto l’opportunità per intercettare grandi marchi da radicare qui in Calabria.

“Il franchising continua a crescere in tutta Italia a ritmo sostenuto: nel 2018 i negozi in affiliazione commerciale hanno generato un fatturato complessivo di 24,4 miliardi, con un incremento dello 0,8% rispetto al 2017. Un risultato raggiunto anche grazie alla continua espansione della rete: i franchisor attivi nel nostro Paese sono stati 959 (-1,8% sullo scorso anno), mentre il numero di imprese franchisee affiliate ha raggiunto quota 52.080 (+1,6%)” spiega Francesco Chirillo, presidente di Confesercenti Catanzaro.

Lo stesso Chirillo anticiperà i contenuti del “Franchising Day 2019” nel corso di una conferenza stampa convocata per martedì prossimo, 10 settembre, alle ore 11, presso la sede di Confesercenti Catanzaro, in via Lucrezia della Valle. Nell’ambito dell’iniziativa sarà presentato lo sportello “Franchising Point” di Confesercenti Catanzaro per fornire informazioni e assistenza non solo agli imprenditori che operano con la formula del franchising ma anche a chi si avvicina all’affiliazione commerciale per la prima volta.

Intanto sono già aperte le adesioni alla giornata del 19: basta inviare una e-mail a federfranchising@confesercenti.it, oppure telefonare al numero 0961 / 752738-17.