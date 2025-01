A Catanzaro la “Grande mostra fotografica del calcio catanzarese dilettantistico e professionistico”

“Grande mostra fotografica del calcio catanzarese dilettantistico e professionistico” è il titolo dell’esposizione organizzata dall’associazione “Catanzaro nel pallone”, che apre al pubblico venerdì 10 gennaio 2025, in pieno centro a Catanzaro presso la ex Stac in piazza Matteotti, rimendo poi aperta fino al successivo 24 gennaio, osservando gli orari 9-13 e 16-20,30.

L’evento, fortemente voluto e realizzato dal presidente dell’associazione, Vincenzo Minicelli, vanta la compartecipazione del Comune di Catanzaro e sarà un percorso tra gli scatti più significativi e pressoché inediti, reperiti nello sterminato archivio fotografico in possesso dell’associazione “Catanzaro nel pallone” che, da oltre 20 anni, organizza eventi vari dedicati alle attività calcistiche cittadine tanto dilettantistiche quanto professionistiche, nonché ben dieci edizioni del premio sportivo “Umberto Sacco”, riconoscendo e valorizzando le attività poste in essere da tanti calciatori e dirigenti del calcio cittadino, molti dei quali dimenticati dopo aver terminato l’attività agonistica.

La mostra è visitabile gratuitamente anche grazie all’intervento di alcuni sponsor che hanno coperto le spese di realizzazione dei pannelli fotografici che immortalano momenti calcistici vari relativi a personaggi, luoghi e situazioni sportive che attraverso hanno reso grande in Catanzaro in tutta Italia.

L’indimenticato bomber Massimo Palanca, la cui gloriosa maglia numero 11 è stata ritirata dalla società giallorossa anche a testimonianza di quanto siano importanti le doti umane oltre che quelle tecniche, nel commentare l’iniziativa, ha affermato trattarsi di una “bellissima iniziativa, soprattutto per il calcio dilettantistico nel quale ci sono personaggi che meritano di essere ricordati”.