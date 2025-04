A Catanzaro la IV Edizione della “Mille e …una nota in Gi.Ro. con la banda”

L’Associazione Promocultura, presieduta dal Maestro Tommaso Rotella, annuncia il ritorno dell’evento musicale “Mille e …una nota in Gi.Ro. con la Banda”, giunto alla sua IV edizione.

Tre concerti di alta qualità si svolgeranno a Catanzaro dal 1° al 3 maggio, grazie al supporto della Regione Calabria finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale, attraverso l’implementazione di eventi culturali, e del sostegno di altre istituzioni locali.

Un progetto nato per valorizzare il ricco patrimonio culturale calabrese, e che offre un’opportunità unica per coinvolgere la comunità in un contesto di spessore artistico, grazie all’esecuzione di concerti bandistici che celebrano i talenti locali.

Gli eventi culturali si terranno in tre location emblematiche della città, scelte per la loro valenza culturale: Villa Trieste (1 maggio, ore 10:30), Caserma Pepe-Bettoja (2 maggio, ore 10:00, in occasione del 164° Anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano) e Parco della Biodiversità Mediterranea (3 maggio, ore 10:30).

Il programma musicale, diretto dal Maestro Eliseo Castrignanò e supportato dalla collaborazione dell’illustre Maestro Mauro Ferrando, già primo clarinetto dell’Orchestra della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, promette un viaggio attraverso diversi generi musicali, dal sinfonico all’opera, fino alle musiche della Grande Guerra.

Sarà l’occasione perfetta per scoprire e riscoprire la tradizione musicale calabrese attraverso l’esibizione della Banda Musicale “Giuseppe Rossi”, che vanta un organico di circa 25 talentuosi musicisti locali tra docenti e giovani studenti dei Conservatori.

Questa quarta edizione si caratterizza per avere creato un connubio tra arte e cultura, poiché i luoghi in cui si svolgeranno i concerti ospitano anche musei, offrendo così un’esperienza unica che unisce la musica alla bellezza artistica.

I partecipanti non solo potranno godere delle performance musicali ma anche esplorare patrimoni culturali di grande valore, rendendo ogni evento un’opportunità per immergersi in un ambiente ricco di stimoli visivi e sonori.

La scelta di integrare i concerti all’interno di luoghi significativi dal punto di vista artistico e culturale rappresenta un valore aggiunto di questa iniziativa. I luoghi stessi, carichi di storie, si animano e diventano protagonisti, suggerendo connessioni tra epoche, stili e forme d’arte.

Non solo un momento di intrattenimento ma un’opportunità per rafforzare il legame tra musica e comunità, rendendo la cultura un bene condiviso e accessibile a tutti. La bellezza dell’arte e della musica, attraverso l’aggregazione e la celebrazione collettiva, può riportare alla luce la vitalità di una città e della sua gente, creando spazi in cui ognuno possa sentirsi a casa.