A Catanzaro la presentazione del libro di Michele Drosi: “Mario Oliverio, la sfida riformista di una Presidente scomodo”

Lunedì 11 novembre, alle ore 17,00, a Catanzaro, nella Sala Concerti del Comune, sarà presentato il libro di Michele Drosi: “Mario Oliverio, la sfida riformista di una Presidente scomodo”.

All’incontro, che sarà moderato dal giornalista, Filippo Veltri, interverranno: Valerio Donato, docente universitario, Marcello Furriolo, editorialista del “Quotidiano del Sud”, Donata Marrazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore”.

Saranno presenti l’autore, Michele Drosi e, il Presidente della Regione, Mario Oliverio.

“Con Mario Oliverio – ha sottolineato Michele Drosi – si insedia alla guida della Regione Calabria un riformista pragmatico, capace di mettere in campo, come già aveva dimostrato nelle precedenti esperienze di governo, un’indole realizzatrice, per cui la politica non è soltanto analisi ed elaborazione concettuale, e tantomeno pomposa retorica propagandistica, ma, e soprattutto, l’agire per conseguire un risultato concreto ed incisivo nel tessuto della società nella quale si opera”.

“E’ stato in base a questa sua capacità che il percorso del Presidente Oliverio appare cosparso di un numero di realizzazioni e di risultati che tutti i cittadini calabresi devono poter conoscere per valutare l’impatto positivo che la sua presenza ha determinato nella realtà sociale ed economica della Calabria.

Nelle pagine di questo libro vengono passate in rassegna le tappe salienti e più significative di questo impegno che sanciranno, nella maniera più oggettiva possibile che il “Cantiere” aperto da Oliverio ha consentito alla Calabria di “cambiare passo”.