A Catanzaro la presentazione del saggio “Beyond the Binary” di Davide Costa

Presentazione del saggio “Beyond the Binary” di Davide Costa 3 dicembre 2025 – Complesso Monumentale San Giovanni, Catanzaro

Il 3 dicembre alle ore 16.00, presso l’Aula Gissing del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, si terrà la presentazione del saggio “Beyond the Binary: Connecting Medical Humanities and Healthcare for Inclusive Transgender and Gender Diverse Experience” di Davide Costa assegnista di ricerca presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro.

L’iniziativa, promossa da diverse realtà del territorio attive nei campi delle scienze sociali, della formazione e dell’inclusione, rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle pratiche di accoglienza e di comprensione delle esperienze transgender e di genere diverso nei contesti sanitari e socio-culturali.

L’evento sarà aperto dal Prof. Raffaele Serra, Docente di Chirurgia Vascolare dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

A moderare l’incontro sarà Daniela Cappelli, Responsabile della comunicazione dell’associazione ASTARTE.

Dialogheranno con l’autore:

-la dott.ssa Simona Montuoro, psicologa psicoterapeuta;

-la Dott.ssa Maria Grazia Muri, assistente sociale e Presidente dell’Associazione ASTARTE;

– l’Avv. Pietro Marino, Presidente ConfProfessioni Calabria e Presidente dell’Associazione Nazionale Vitambiente.

Il lavoro di Davide Costa si inserisce nel panorama delle medical humanities, proponendo una riflessione interdisciplinare sulla relazione tra salute, identità di genere e inclusione, con particolare attenzione alle esperienze e alle necessità delle persone transgender e di genere diverso.

La cittadinanza è invitata a partecipare.