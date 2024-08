A Catanzaro la seconda edizione dell’evento “Noi Handiamo in barca 2024”

Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Amici del porto di Catanzaro, presieduta da Tonino Russo, in collaborazione con Controvento A.P.S., presieduta dall’Avv. Francesco Mancuso e patrocinata dal Comune di Catanzaro e

dalla Commissione per le Pari opportunità comunale.

Anche quest’anno, si sono ritrovate tantissime persone con disabilità, che per l’occasione

hanno avuto la possibilità di godere di una gita in barca, del tutto gratuita, che dal porto di

Catanzaro Lido le ha viste condurre lungo tutto il golfo di Squillace (Cz), sino a Caminia e

ritorno.

La partenza è stata dal porto di Catanzaro Lido, dove i tantissimi volontari delle

due associazioni hanno provveduto ad accogliere i numerosissimi partecipanti all’iniziativa.

L’entusiasmo dei partecipanti era tangibile: per molti, era la prima volta in barca. Ben

trentadue natanti messi a disposizione dei diportisti catanzaresi, con oltre cento presenze

tra persone con disabilità e relativi accompagnatori.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità che sono intervenute, tra le quali il Sindaco della

città Nicola Fiorita e l’Assessore al Turismo Antonio Borelli, hanno preso la parola la

presidente della Commissione per le Pari opportunità comunale Luciana Loprete e la

responsabile della Casapaese di Cicala, Elena Sodano, in rappresentanza delle numerose

compagini del terzo settore che hanno aderito alla kermesse, ormai appuntamento fisso

della fine estate catanzarese.

Successivamente, dopo una breve introduzione sulle norme di sicurezza a cura del Dott.

Gennaro Piro, ispettore dei Vigili del Fuoco ed il caloroso benvenuto da parte degli

skipper, è iniziata la gita, che per oltre due ore ha visto tante persone meno fortunate,

potere godere della bellezza del mare.

Il tempo è stato clemente, consentendo alle

imbarcazioni di fluttuare gradevolmente sull’acqua, con gli skipper che hanno avuto modo di spiegare il funzionamento della barca, raccontando storie affascinanti sul mare e la

navigazione.

La sicurezza di tutti è stata ampiamente garantita dalla Guardia Costiera, dalla Guardia di Finanza e dai Vigili del Fuoco, che attraverso la loro presenza in acqua hanno monitorato

costantemente il lungo corteo di natanti, pronti ad intervenire in caso anche di minima

necessità.

Non è mancata una ricca merenda a bordo, offerta grazie alla amichevole collaborazione

degli esercenti commerciali locali, con opzioni per tutte le esigenze alimentari. Mangiare in

mezzo al mare, circondati solo dal suono delle onde, ha reso questo momento di

condivisione e convivialità, a detta dei presenti, davvero unico. I volti dei partecipanti erano

illuminati da sorrisi e racconti entusiasti, con pieno orgoglio degli organizzatori, che hanno

visto il loro impegno profondamente ripagato da tanta soddisfazione.

Questa gita in barca è stata la dimostrazione che è possibile rendere accessibile a tutti

l’esperienza del mare, rappresentando non solo un momento di svago e divertimento, ma

anche un’occasione per superare barriere e pregiudizi.

Grazie all’impegno indefesso di volontari, associazioni e sponsor, è stato possibile realizzare un sogno e, allo stesso tempo, sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione e dell’accessibilità.

L’iniziativa ha avuto un forte impatto emotivo e sociale, e ha gettato le basi per future

collaborazioni e progetti tra i tanti attori del terzo settore intervenuti.

.