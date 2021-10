A Catanzaro la XI Mostra “Arte Bonsai e Suiseki”

Per tre giornate, da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, Catanzaro ospiterà un evento nazionale: la XI Mostra “Arte Bonsai e Suiseki”. La manifestazione è promossa e organizzata dall’associazione Bonsai e Suiseki “Perla dello Jonio” OdV di Catanzaro, col prestigioso patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia e dell’Istituto di Cultura giapponese di Roma, nonché della Regione Calabria, della Provincia di Catanzaro e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro.

La mostra è dedicata a queste piccole e affascinanti opere naturali che si rappresentano nell’antica arte Bonsai, dal giapponese “albero coltivato in vaso”, così come quella del Suiseki, ovvero “pietra lavorata dall’acqua”. Un’arte che ha avuto origine nell’estremo Oriente per poi diffondersi in tutto il mondo. Un modo per entrare in contatto con la natura, nel rispetto dello scorrere delle stagioni e del tempo.

Il capoluogo calabrese ha dunque il privilegio di ritrovarsi sotto i riflettori degli appassionati della materia di tutta Italia, e non solo. La manifestazione sarà ricca di eventi, con un ampio percorso espositivo. I visitatori, con una breve passeggiata nel centro storico di Catanzaro, potranno infatti godere di tutte le attività previste dal programma (consultabile su ww.bonsaicalabria.it): la mostra di bonsai e suiseki troverà allocazione nelle sale dell’ex Stac di piazza Matteotti, mentre la sala conferenze della Provincia e quella della Biblioteca De Nobili di Villa Margherita accoglieranno l’uditorio per approfondimenti sui temi dell’ecologia e dell’arte e un focus sulla flora calabrese.

Nei giorni della manifestazione alcuni dei migliori club italiani specializzati nell’antica tecnica giapponese mostreranno le loro piante più pregiate e le più belle verranno premiate da una giuria. Gli istruttori che si esibiranno nella modellatura del bonsai sono tutti certificati da IBS, BCI e AIAS. In mostra ci saranno più di 30 bonsai, tutti particolarmente preziosi e provenienti da collezioni private. Saranno esposti alberi con più di 100 anni, curati con grande dedizione e passione. I visitatori, inoltre, potranno assistere alle dimostrazioni tecniche (potatura, legatura e rinvaso) degli Istruttori IBS (Collegio Nazionale Bonsai e Suiseki) oltre ad avere consigli utili per coltivare e mantenere le proprie piantine bonsai. Saranno invitate alcune classi delle scuole superiori del comprensorio e gruppi scout ai quali verranno illustrati le tecniche dell’arte bonsai soffermandosi sul tema del rispetto ambientale.

Fra i tanti momenti della kermesse si evidenzia la partecipazione dell’associazione culturale “Nipponics” che metterà in mostra alcuni Kimono e Yukata (abiti tradizionali giapponesi) dipinti a mano, proporrà la degustazione di tè giapponesi, realizzerà simpatici “origami” e mostrerà la bellezza dei caratteri della calligrafia giapponese su carta di riso. Gli ospiti potranno consultare gratuitamente libri sulla filosofia giapponese. Tra le personalità presenti anche un Monaco Zen, che si esibirà nella realizzazione di ideogrammi su tela (Shodo).

Verranno esposti alcuni disegni dell’artista-fumettista Marco Serravalle e sarà allestito uno stand dedicato al magazine gratuito realizzato dall’associazione “Perla dello Jonio”. La Mostra ospiterà, inoltre, la prima edizione del premio “Sicilian Museum Suiseki”di Roccavaldina (ME). Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Un programma assai ricco e utile non solo per gli appassionati che giungeranno a Catanzaro, ma per quanti vogliano avvicinarsi alla conoscenza di questo mondo così affascinante. Una Mostra, dunque, che fra gli altri meriti ha pure quello di diffondere valori positivi e l’opportunità di ritornare a fare aggregazione sociale – pur nel rispetto delle norme di sicurezza – per superare il momento critico causato dalla pandemia.