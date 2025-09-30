A Catanzaro la XV Mostra Nazionale dell’Arte Bonsai e Suiseki

Alla XV Mostra Nazionale Bonsai e Suiseki non solo arte: cultura, fiori e sport arricchiscono l’edizione 2025

La XV Mostra Nazionale dell’Arte Bonsai e Suiseki, organizzata dall’Associazione Arte Bonsai e Suiseki Perla dello Jonio, nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2025 non sarà soltanto un’esposizione di capolavori bonsai e suiseki, ma un vero contenitore di eventi culturali, sociali e sportivi.

​La cultura come resilienza

​Il programma si aprirà venerdì 3 ottobre con la presentazione del libro “Bonsai, anima e cambiamento” dell’autore Antonio Carbone: un racconto che intreccia la pratica bonsai con una storia vera di resilienza e rinascita. Alla presentazione parteciperanno gli studenti dell’Istituto Agrario Statale e i giovani ospiti della Comunità di Giustizia Minorile di Catanzaro che, accompagnati dal loro direttore dott. Massimo Martelli, visiteranno poi la mostra, vivendo un’esperienza formativa e di crescita personale.

Catanzaro in Fiore

​Sabato 4 e domenica 5 ottobre la piazza centrale del Parco della Biodiversità Mediterranea ospiterà Catanzaro in Fiore, fiera botanica-florovivaistica, dell’artigianato e dei prodotti del territorio, con la presenza di oltre 50 espositori provenienti dalla Calabria e da altre regioni del Mezzogiorno. Un’occasione per scoprire la bellezza della natura e la creatività delle eccellenze locali.

Festival delle Arti Marziali

​Domenica 5 ottobre, all’Anfiteatro del Parco, spazio alle discipline orientali con il Festival delle Arti Marziali, organizzato dalle scuole attive sul territorio. Una manifestazione che unisce sport, tradizione e valori educativi, in perfetta sintonia con lo spirito della Mostra.

Con queste iniziative, l’Associazione Perla dello Jonio rinnova la propria vocazione a proporre non solo arte, ma anche cultura, formazione e inclusione sociale. Un invito a tutta la cittadinanza e ai visitatori a partecipare a un fine settimana che renderà Catanzaro protagonista di un dialogo tra estetica, natura e comunità.

​L’ingresso alla Mostra e a tutti gli eventi è gratuito.