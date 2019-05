A Catanzaro l’evento “La via del Suiseki”

Dopo il successo dei corsi svoltisi a Catanzaro, a cura dell’Associazione Bonsai e Suiseki Perla dello Jonio OdV, sull’arte del Bonsai, si propone un nuovo appuntamento, unico nel suo genere atto a favorire la meditazione Zen.

Sabato 4 maggio dalle 15:30 alle 18:00, presso “il Centro Polivalente per i giovani”, in via fontana Vecchia a Catanzaro, si tratterà in maniera introduttiva la tematica inerente al “Suiseki”.

L’evento chiamato “La via del Suiseki” è volto ad avvicinare e far conoscere a tutta la cittadinanza la meravigliosa arte Nipponica delle pietre da contemplare, dette in gergo “Suiseki”.

E’ un’arte orientale di esporre pietre, che trovate in natura abbiano un aspetto evocativo inerente a : paesaggi, oggetti, animali, etc…, per favorire la meditazione.

Non si tratta di pietre qualsiasi, ma di pietre dotate di notevole forza espressiva, con una particolare forma, colore e struttura.

Un arte millenaria e primordiale che immergerà i partecipanti nella natura, per contemplarla e ammirarla, con un posto in prima fila.

Vi aspettiamo numerosi!!