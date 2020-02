L’istituto Coreutico Musicale spalanca le porte al Carnevale con una grande festa in maschera per i ragazzi da 6 a 100 anni!

Sarà un evento speciale (ingresso libero) con tante sorprese divertenti e originali!

L’appuntamento è fissato per sabato 22 febbraio dalle ore 16 a Catanzaro Lido in via Genova, 5. La serata si concluderà con la degustazione di dolci tipici carnevaleschi.