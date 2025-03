A Catanzaro non si hanno notizie di un uomo di 64 anni

Sono ore di grande apprensione per i familiari di Antonio Procopio, per tutti “Tonino”, uomo di anni 64 scomparso dal quartiere Santa Maria di Catanzaro dalle 17:00 circa di domenica 2 marzo 2025.

Avvistato per l’ultima volta sul ponte di Santa Maria, vicino al luogo in cui vive, da lì non si hanno più tracce di lui.

Quando si è allontanato da casa indossava un maglioncino marrone, jeans blu, un cappello grigio, scarpe beige e giubbino rosso, con se porta anche uno zaino nero.

Vi chiediamo di condividere e aiutarci a ritrovarlo. Chiunque abbia notizie si può rivolgere alle forze dell’ ordine.