A Catanzaro “Pianta la… terrazza” in ricordo di Matteo Saliceti

“Una mattinata di festa e commozione nel ricordo di un gran bravo ragazzo”. È il commento del consigliere comunale, Eugenio Riccio, il giorno dopo la manifestazione “Pianta la… terrazza”, che si è tenuta sulla terrazza dell’ex lido Pineta dedicata alla memoria di Matteo Saliceti, il giovane catanzarese scomparso qualche anno fa per un male repentino, invasivo e incurabile.

“Sono stati tantissimi i parenti, gli amici e anche solo i semplici cittadini che hanno partecipato alla manifestazione organizzata per abbellire la terrazza e commemorare Matteo”, ha sottolineato Riccio, “ed è stato molto toccante essere aiutati dai signori Saliceti, i genitori del ragazzo, che non hanno voluto mancare l’appuntamento nonostante l’immane dolore causato da un vuoto incolmabile. A loro voglio rivolgere il più grande e sentito ringraziamento a nome dell’amministrazione tutta: hanno dimostrato sensibilità e senso civico nonostante tutto. Non era scontato”.

“La terrazza di Matteo – ha detto ancora Riccio -, uno dei punti di incontro più frequentati del lungomare, è adesso più calda, colorata e viva: piante e fiori l’hanno resa un luogo molto bello e accogliente, già pronto per la stagione estiva. La riuscita dell’evento, che si ripete come ogni anno il 25 aprile, è stata una risposta concreta a chi pensa che ai catanzaresi non interessino tematiche quali il rispetto dell’ambiente e il decoro urbano: interessano sul serio a tanti e vedere oggi l’aspetto di questa piccola, ma suggestiva terrazza sul mare, ne è la vera testimonianza. Sarà contento Matteo, da lassù, guardando quella porzione di lungomare che porta il suo nome: l’abbiamo fatto pensando a lui… Matteo ha vinto”.