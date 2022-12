A Catanzaro un seminario sul tema “Imu e coniugi, dopo la sentenza della Consulta”

La sala della Giunta dell’Amministrazione provinciale in piazza Luigi Rossi di Catanzaro ospiterà il 6 dicembre 2022, con inizio alle ore 15, un importante seminario sul tema “Imu e coniugi, dopo la sentenza della Consulta”.

L’incontro ha lo scopo di informare sulle novità prodotte dalla recente sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre scorso, con la quale la Corte Costituzionale, pronunciandosi a proposito dell’Imu sulla prima casa, ha stabilito che l’esenzione da tale tributo spetti sempre al possessore dell’unità abitativa che vi risieda e vi dimori abitualmente, indipendentemente dal nucleo familiare.

A tanto è pervenuta accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, dichiarando illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finiva per penalizzarlo, ed estendendo l’illegittimità anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitavano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune e che prevedevano che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse.

Le relazioni saranno affidate a Nicola Durante, magistrato, presidente di Sezione della Corte di Giustizia di II grado di Catanzaro, ad Alessandro Palasciano, avvocato, vice presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, a Salvatore Passafaro, dottore commercialista, presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Catanzaro, e a Sandro Scoppa, avvocato, presidente di Confedilizia Calabria e Catanzaro. Mario Amedeo Mormile e Antonio Abate, rispettivamente presidente della Provincia di Catanzaro e vice presidente di Confedilizia Catanzaro, porteranno i saluti degli enti rappresentati. Modererà la giornalista Gabriella Passariello.

Il seminario, aperto a tutti e gratuito, è anche accreditato con gli ordini professionali di Catanzaro (Avvocati, Ingegneri, Geometri e Dottori Commercialisti) con riconoscimento di crediti formativi agli iscritti che prenderanno parte.

Presso Confedilizia Catanzaro è stato invece costituito un apposito “Sportello Imu”, che riguarda tutta la provincia di Catanzaro per fornire consulenza e assistenza ai proprietari interessati, anche per la verifica della sussistenza dei requisiti (residenza anagrafica e dimora abituale) necessari per avere diritto all’esenzione. Naturalmente, le attività da svolgere saranno diverse in funzione della situazione concreta in cui si trova il contribuente, considerato – ad esempio – che in alcuni Comuni le amministrazioni avevano avviato attività di accertamento.