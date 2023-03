A Catanzaro una conferenza in ricordo dei martiri risorgimentali catanzaresi

L’Associazione culturale Calabria in Armi ha organizzato per venerdì 24 marzo 2023 alle ore 17.30, presso il Museo Storico Militare – Parco della Biodiversità Mediterranea – in Catanzaro, una conferenza a ricordo dei martiri risorgimentali catanzaresi nel bicentenario della loro morte.

La conferenza, preceduta dall’introduzione del Presidente dell’Associazione Gen. Div. (ris) Pasquale Martinello sarà tenuta dal dott. Salvatore Bullotta che tratterà degli avvenimenti che caratterizzarono il periodo risorgimentale calabrese mentre il dott. Pierlugi Pascali ricorderà i fatti che portarono al processo e alla condanna a morte dei giovani antiborbonici Francesco Monaco, Luigi Pascali e Giacinto De Iessi.

Una triste pagina di storia cittadina i cui protagonisti incisero profondamente nella formazione delle coscienze risorgimentali dei giovani calabresi e nazionali.