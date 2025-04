A chi governa la città di Soverato con joystick e casco da cantiere

Abbiamo letto con simpatia il post di risposta del Sindaco. Apprezziamo sinceramente l’ironia e il tono leggero con cui si è scelto di replicare – un po’ di simpatia nella comunicazione politica non guasta mai. Ma ogni tanto, pensiamo sia giusto e doveroso ragionare anche su un piano politico e serio.

Nella nostra nota stampa abbiamo detto chiaramente che gli interventi vanno fatti. Il punto è che devono essere programmati, valutando bene tempi, modalità e impatti sulla viabilità. Pensiamo inoltre che, la stessa sapienza nella comunicazione, vada utilizzata per spiegare ai cittadini nei tempi e nei modi corretti come si svolgeranno tali interventi nonché quali vie alternative devono percorrere: è capitato nei fine settimana, con la complicità di avventori dei comuni limitrofi, che ci fossero tantissimi automobilisti disorientati e code lunghissime causate da rallentamenti.

Ad ogni modo, abbiamo espresso una critica politica, senza attaccare nessuno, e non possiamo accettare che ogni osservazione venga sistematicamente ironizzata o derubricata a “polemica”.

Far notare un problema è un contributo al dibattito, e non un tentativo di creare confusione. La politica, quando è seria, ha il compito di evidenziare criticità e proporre soluzioni – non tutto può essere ridotto a una battuta.

E poi, diciamolo chiaramente: un’amministrazione non è fatta solo da un sindaco. C’è una squadra composta da otto persone, ognuna con un ruolo e una responsabilità. Governare una città è una responsabilità collettiva, e ogni componente dell’amministrazione deve fare la propria parte. Personalismi a parte, riteniamo non sia un bel segnale, nemmeno per i cittadini, che tutto sembri ricadere su una sola figura.

In un momento in cui servono dialogo, collaborazione e soprattutto comunicazione, ironizzare su una osservazione non è sempre costruttivo per il bene della Città. Noi – da innamorati della nostra città e da appassionati di politica – proveremo a fungere ancora da stimolo affinché chi ha responsabilità di governo possa recepire suggerimenti, proposte e perché no talvolta anche critiche costruttive.

Gabriele Francavilla – Coordinatore cittadino Forza Italia

Giovanni Matacera – Vice coordinatore provinciale Forza Italia