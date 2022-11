A Chiaravalle parte la campagna di prevenzione per problemi e disturbi legati ad una cattiva postura

L’Amministrazione Comunale di Chiaravalle Centrale, in collaborazione con l’associazione Posturologi Magna Grecia, intende organizzare una campagna di prevenzione dei problemi della postura. La campagna è rivolta agli studenti del biennio dell’Istituto Superiore IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale e ai giovani atleti con

meno di 18 anni, e consisterà in un weekend dedicato agli screening di posturologia, preceduto da un convegno in cui l’associazione di Posturologi “Magna Grecia”, spiegherà nel merito il funzionamento degli screening.

L’Associazione Posturologi Magna Grecia, con sede a Martina Franca (TA), promuove azioni di informazione e prevenzione delle patologie correlate ad una scorretta postura e sostiene la necessità di un’analisi periodica almeno dei principali sistemi recettoriali che regolano l’equilibrio del corpo umano. In particolare, gli screening riguarderanno:

OCCHIO: Valutazione strumentale delle forìe;

ORECCHIO: Valutazione clinica del sistema tonico-posturale;

BOCCA: Valutazione clinica dei problemi ortodontici;

PIEDE-COLONNA: Valutazione anche con pedana stabilometrica, podoscopia plantare, valutazione delle curve fisiologiche del rachide (lordosi, cifosi, torsioni ecc).

L’associazione annovera tra i suoi associati: oculisti, ortottisti optometristi, odontoiatri, logopedisti, fisiatri, ortopedici, masso-fisio-terapisti, tecnici-ortopedici, podologi, posturologi, posturometristi ecc.

La campagna screening è totalmente gratuita e verrà preceduta da un convegno, in programma Venerdì 11 Novembre alle ore 14:30 presso l’Aula Magna dell’Istituto tecnico industriale in Via G. Staglianò, alla presenza del Professore Antonio Giunto, Presidente dell’Associazione Posturologi Magna Graecia, docente presso la facoltà di scienze motorie e sportive dell’Università Aldo Moro di Bari e docente al master “Posturologia e Biomeccanica” dell’Università Aldo Moro di Bari che parlerà di osservazione, analisi e prevenzione di patologie e disturbi legati alla postura.

Durante l’incontro, verrà posta l’attenzione su disturbi e patologie derivanti da una cattiva postura e verranno illustrate le modalità dello screening. Gli screening verranno effettuati in una sala appositamente allestita e avranno inizio alle ore 14:30 di Venerdì 25 Novembre fino alle ore 19:00 di Sabato 26 Novembre.