A Chiaravalle un convegno su “Approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili”

Proseguono sul territorio i forum, organizzati dal Gal “Serre Calabresi”, nell’ambito del progetto “Tec – Territorial Center. Un luogo tecnologico e di condivisione”, aventi finalità di informazione e divulgazione sui temi delle colture agroalimentari locali, delle filiere, dell’innovazione, della sostenibilità, delle buone pratiche e delle opportunità derivanti da programmi di sviluppo rurale.

Prossimo appuntamento, giovedì 7 novembre alle ore 17.30 a Chiaravalle Centrale (Cz), presso la sede dello stesso Gal, per soffermarsi su “Approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti e materiali di scarto: progetti ed iniziative per il riutilizzo degli scarti nell’area delle Serre”, con l’intervento di tecnici, esperti e il contributo di coloro che agli scarti hanno provato a dare nuova vita, attraverso il riuso, realizzando prodotti, opere d’arte e anche creando opportunità di sviluppo attraverso un turismo rigenerativo che ha a cuore la natura, intesa come ecosistema.

Terzo di un ciclo di cinque appuntamenti, ha come destinatari prevalentemente: agricoltori professionali, giovani agricoltori e imprenditori operanti in zone montane e svantaggiate.

Gli obiettivi delle azioni poste in essere nell’ambito del progetto “Tec” che si pone come sportello fisico, presso la sede di Via Foresta, e virtuale attraverso i canali digitali (sito, pagine social) del Gruppo di azione locale, che si esplicano in un ampio progetto di comunicazione, che si avvale un’attività informativa costante, di una newsletter periodica, oltreché degli incontri sul territorio, sono finalizzati a sollecitare la partecipazione del basso delle comunità coinvolte nel processo di sviluppo che le riguarda e a promuovere la costituzione di reti per la cooperazione tra le diverse realtà economiche.

Il convegno, inoltre, è stato accreditato dall’Ordine degli Agronomi e Dottori forestali della provincia di Catanzaro per la formazione professionale continua.