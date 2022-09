A Chiaravalle una cerimonia di commemorazione per Vittorio Gassman

In occasione del centenario di Vittorio Gassman, scomparso a Roma il 29 giugno 2000, la Consulta della Cultura di Chiaravalle ha organizzato una manifestazione presso il Teatro Impero.

L’appuntamento è fissato per domani 1 ottobre 2022 alle ore 10:30: protagonisti saranno gli studenti dell’istituto comprensivo di Chiaravalle e i ragazzi dell’IIS Enzo Ferrari. Attraverso lavori preparati in classe e piccoli intermezzi teatrali, gli studenti ricorderanno insieme alla consulta e agli ospiti in videoconferenza, Gianvito Casadonte e Francesco Pungitore, la figura del grande attore italiano.

Era il 18 settembre 1982 quando Vittorio Gassman ricevette il “Premio Nazionale Chiaravalle” dall’avvocato Francesco Squillace e, poco dopo, la cittadinanza onoraria. A cento anni dalla sua morte la Consulta comunale della Cultura di Chiaravalle Centrale vuole ricordare il “mattatore” del cinema italiano insieme ai giovani studenti, ponendo l’accento sul grande legame che costui ha avuto con le città delle Preserre.

Un artista “indimenticato e indimenticabile”, ed egli stesso ne era perfettamente consapevole: “Mi disturba la morte, è vero. Credo che sia un errore del padreterno. Io non mi ritengo per niente indispensabile, ma immaginare il mondo senza di me… Che farete da soli?”