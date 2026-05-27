A Davoli il 31 Maggio l’evento “La Montagna e il Margine. Dialoghi tra cultura e paesaggio”

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Siamo lieti di invitare tutti gli appassionati di montagna e di sport all’aria aperta all’evento Festa della Montagna 2026 “La Montagna e il Margine. Dialoghi tra cultura e paesaggio” organizzato dell’ASD Cuccuruta Estrema nell’ambito del progetto “Sustainable Urban Development”.

Attraverso questa manifestazione Davoli è inserita nel progetto nazionale “MoveWeekItalia UISP” assieme a Comuni come Roma, Milano, Venezia.

La manifestazione è stata pensata per inaugurare un nuovo percorso escursionistico “Il sentiero del tasso” interamente compreso nel territorio davolese, realizzato con cartellonistica permanente e comprensivo di due bacheche con informazioni sul sentiero e sulle risorse naturalistiche e storiche che il percorso attraversa (Pietra di Sant’Antonino, Pietra dei tre Coglioni, Presa e laghetto di Vardari).