A Davoli Marina la terza edizione della Festa di Primavera

La Terza edizione della FESTA DI PRIMAVERA – Quest’anno si trasforma in… POMPIEROPOLI!

Il Comitato San Roberto Bellarmino e la Parrocchia di Davoli Marina sono felici di annunciare la terza edizione della FESTA DI PRIMAVERA, che si terrà sabato 3 maggio dalle ore 15:30 presso la struttura sportiva dietro la chiesa di Davoli Marina.

Quest’anno, l’appuntamento si trasforma in un’esperienza unica e coinvolgente per grandi e piccini: POMPIEROPOLI con la partecipazione dell’Ass. Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, Sez. di Catanzaro.

Dalle ore 15:30, i bambini dai 3 ai 13 anni potranno partecipare gratuitamente a divertenti percorsi pompieristici, con tanto di diploma finale da “VIGILE DEL FUOCO JUNIOR”!

Un pomeriggio emozionante per imparare, giocare e vivere l’avventura nei panni dei nostri eroi del fuoco.

Dalle ore 17:00, apriranno gli stand gastronomici, pronti a deliziare adulti e bambini con:

• Penne all’arrabbiata

• Panini con salsiccia o wurstel

• Patatine fritte

• Nuggets

• Arancini

• Frittelle

• Zeppole

Dalle ore 18:00, l’area bimbi si animerà con:

• Postazioni truccabimbi

• Postazione Palloncini modellabili

• Spettacolo di magia e di bolle

• E per la gioia di tutti… i gonfiabili!

Alle ore 20:30, gran finale con il concerto di “Mr. Muscolo e i suoi Estrogeni” divertimento assicurato nell’Area Ristoro con 300 posti a sedere per cenare in compagnia e godersi lo spettacolo in totale comfort. Una giornata da non perdere, tra giochi, musica, cibo e sorrisi. Per festeggiare insieme la primavera in famiglia e in allegria!