A Diamante Giovanni Sgrò parla di “Connessione Sud”

L’imprenditore di Soverato accende il dibattito sul riscatto del Mezzogiorno

Il prossimo mercoledì 31 luglio, la Sala Consiliare del Comune di Diamante ospiterà un evento che promette di accendere i riflettori sul futuro del Mezzogiorno. Alle ore 19, l’imprenditore soveratese Giovanni Sgrò, fondatore di “Naturium” e titolare di attività commerciali a Rende e in provincia di Catanzaro, presenterà il suo ambizioso progetto “Connessione Sud”, dando il via a una serie di incontri dedicati al rilancio delle regioni meridionali.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Le Donne del Cedro” con il patrocinio del Comune di Diamante e il supporto del Movimento Lupi del Sud, si propone di stimolare una rinascita culturale ed economica del territorio. Maria Rosaria De Rito ha lavorato instancabilmente per creare connessioni in Calabria, preparando il terreno per questo importante appuntamento.

Il progetto “Connessione Sud” di Sgrò si concentra sulla valorizzazione delle produzioni locali e mira a rafforzare le economie del territorio attraverso due strategie principali: la sensibilizzazione all’acquisto di prodotti meridionali e la promozione di una dieta sana e sostenibile. Quest’ultima si basa sulle ricche tradizioni culinarie del Sud e sull’utilizzo di prodotti a chilometro zero, coniugando così il sostegno all’economia locale con la necessità di immaginare un futuro più sostenibile in termini di produzione e consumo.

L’evento non si limiterà alla sola conferenza. In linea con lo spirito di convivialità tipico del Mezzogiorno, la serata proseguirà con una festa sul lungomare di Diamante, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare direttamente i sapori e le tradizioni discusse durante l’incontro.

Questo primo appuntamento del ciclo si preannuncia come un’occasione unica per riflettere sulle potenzialità inespresse del Sud Italia, promuovendo al contempo il territorio e valorizzando i prodotti e la filiera locale. L’obiettivo è chiaro: trasformare le sfide in opportunità, creando una rete di connessioni che possa fungere da volano per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno.