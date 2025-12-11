A Gagliato arriva la “Luce della Pace da Betlemme 2025”: due giorni di iniziative tra spiritualità e condivisione

La Parrocchia San Nicola Vescovo di Gagliato (CZ) si prepara ad accogliere anche quest’anno la Luce della Pace da Betlemme, un simbolo internazionale di fraternità, speranza e unione tra i popoli. L’iniziativa, promossa in occasione del Giubileo 2025, invita la comunità a “donare pensieri di pace” e a portare nelle proprie case la fiamma che viene accesa ogni anno nella Grotta della Natività.

Il programma

Sabato 13 dicembre il gruppo parrocchiale raggiungerà la stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale per il ritiro della Luce. La partenza da Gagliato è fissata alle 14:30 con mezzi propri, mentre l’arrivo in parrocchia è previsto per le 17:30, momento in cui la fiamma sarà accolta e resterà disponibile per tutta la durata del periodo natalizio. L’invito è aperto a tutti i fedeli e gli abitanti del territorio.

La giornata successiva, domenica 14 dicembre, sarà dedicata alla diffusione del messaggio spirituale della Luce. L’iniziativa, racchiusa nello slogan “Da Betlemme a Gagliato”, culminerà con la Santa Messa delle 11:00 presso la Chiesa di San Nicola Vescovo. Durante la celebrazione i fedeli saranno invitati a farsi “portatori di Luce”, accogliendo il valore simbolico della fiamma come gesto di pace e condivisione.

La parrocchia ricorda inoltre la possibilità per chiunque di portare nelle proprie abitazioni la Luce proveniente direttamente da Betlemme, come segno di vicinanza, speranza e impegno verso un Natale più consapevole e spirituale.

Un segno che unisce

La “Luce della Pace” è un’iniziativa che, ogni anno, attraversa nazioni e comunità portando con sé un messaggio universale: la pace si costruisce insieme, a partire dai piccoli gesti quotidiani. Anche a Gagliato, la fiamma sarà un richiamo alla solidarietà e alla comunione tra persone, famiglie e generazioni diverse, in un tempo in cui il bisogno di pace è più forte che mai.