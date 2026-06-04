A Gagliato la prevenzione è sotto casa. Screening oncologici gratuiti

La prevenzione sotto casa. Una opportunità di salute a misura di comunità. Screening oncologici gratuiti per i cittadini residenti o domiciliati nell’area di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro.
Ci prendiamo cura di te! Questo sarà lo slogan della giornata dedicata alla prevenzione oncologica organizzata dal Comune di Gagliato insieme al Centro Screening Oncologici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, dell’Avis Provinciale di Catanzaro e Comunale di Chiaravalle Centrale.
Giovedì 18 giugno i cittadini residenti o domiciliati nell’area di competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si possono recare dalle ore 10:00 alle ore 12:30 presso il centro sociale ricreativo “Domenico Aspro” in via Regina Margherita n°53 a Gagliato per prenotare gratuitamente senza impegnativa la mammografia (Donna tra i 50 – 69 anni) Screening tumore della mammella, il PAP Test o HPV test (Donna tra 25 – 64 anni) Screening tumore del collo dell’utero, e ritirare il kit per lo Screening tumore del colon retto (Uomini e Donne tra i 50 – 69 anni).
Per maggiori informazioni contattare il numero di telefono/WhatsApp 3389986967.