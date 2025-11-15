A Gagliato si è svolto un incontro su “Povertà energetica e Progetto Sole”

Fondazione Ensieme e Comune uniti per un nuovo modello di energia solidale

La Sala Consiliare del Comune di Gagliato ha ospitato l’incontro pubblico dedicato a “Povertà energetica e Progetto Sole”, iniziativa promossa dalla Fondazione Ensieme con il supporto tecnico di Novotecna – Società Benefit, e sostenuta dalla Regione Calabria attraverso l’Avviso pubblico ADP 2022–2024, previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L’incontro, moderato dal giornalista Matteo Pirritano, ha offerto ai cittadini un momento di confronto su un tema centrale per i piccoli territori: la crescita della povertà energetica e le soluzioni concrete che il progetto sta portando sul territorio.

Il sindaco Salvatore Sinopoli, aprendo i lavori, ha evidenziato il valore sociale dell’iniziativa: “L’aumento dei costi energetici ha colpito duramente le famiglie dei piccoli Comuni. Progetto Sole rappresenta un aiuto reale e immediato, perché porta sul territorio soluzioni concrete per chi vive maggiori difficoltà. È un percorso che unisce innovazione, solidarietà e visione”.

Il contributo della Fondazione Ensieme

L’ing. Antonio Procopio, Direttore Generale della Fondazione Ensieme, ha illustrato i risultati raggiunti nel Comune di Gagliato, dove sono stati installati due impianti fotovoltaici gratuiti da 3 kW, oggi attivi e perfettamente integrati nel modello energetico locale.

Gli impianti stanno già contribuendo alla riduzione dei costi energetici per le famiglie coinvolte e alla valorizzazione dell’energia non autoconsumata, contabilizzata tramite GSE.

Durante il suo intervento Procopio ha sottolineato: “La povertà energetica non è soltanto un problema economico, ma una ferita sociale che rischia di ampliare le disuguaglianze. Con Progetto Sole non offriamo un contributo episodico: costruiamo un modello capace di generare benefici nel tempo, grazie alla combinazione di impianti gratuiti e comunità energetiche. L’energia deve essere un diritto accessibile, non un fattore di esclusione”.

CER Ensieme Gagliato: i numeri del territorio

All’interno dell’incontro è stato dato spazio al ruolo della CER Ensieme Gagliato, elemento centrale nel modello di condivisione dell’energia promosso dalla Fondazione.

Gli impianti che ricadono nella comunità energetica locale producono complessivamente 65 kW di potenza, generando 15.000 euro l’anno di benefici economici redistribuiti tra gli utenti.

La CER conta circa 150 utilizzatori, che ricevono un ritorno economico annuo pari a circa 100 euro ciascuno.

A questo beneficio si aggiunge il risparmio derivante dalla tariffa luce agevolata riservata ai soci della comunità energetica, che permette un ulteriore abbattimento dei costi per circa 200 euro l’anno. Nel complesso, ogni famiglia aderente ottiene un beneficio stimato di circa 300 euro l’anno, tra contributo CER e riduzione della spesa energetica.

Progetto Sole come volano di sviluppo per le CER Ensieme

Durante il convegno è stato sottolineato come Progetto Sole abbia favorito un ampliamento significativo del modello delle comunità energetiche. Oltre ai 7 impianti realizzati grazie al bando regionale, la Fondazione Ensieme ha promosso la realizzazione di altri 10 impianti fotovoltaici, coinvolgendo numerosi Comuni del territorio.

Queste iniziative porteranno, entro la fine dell’anno, all’attivazione di circa 17 CER Ensieme, con un bacino di utenza stimato in oltre 400.000 utenze potenzialmente beneficiarie del modello di condivisione.

Un progetto che guarda avanti

L’incontro di Gagliato ha confermato il valore del percorso avviato dalla Fondazione Ensieme: un modello che unisce tecnologia, equità sociale e partecipazione comunitaria.

Progetto Sole si conferma uno strumento capace di offrire risposte concrete al crescente fenomeno della povertà energetica e un punto di riferimento per i piccoli Comuni che intendono intraprendere un percorso di autonomia energetica e sostenibilità.