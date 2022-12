A Gasperina la ventesima edizione del Presepe Vivente

Ritorna a Gasperina (CZ) la rappresentazione in scene del Presepe vivente, giunto ormai alla XX edizione, in cui si celebra la Natività di Gesù in un’atmosfera magica e ricca di emozioni.

L’evento, organizzato dall’Associazione “il Sotterraneo Pro Gasperina APS” con il sostegno delle Associazioni gasperinesi, rientra nel progetto “Calabria straordinaria”, si terrà nei giorni 26 e 27 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 20:30 in Piazza “E. Fermi” e giorno 01 gennaio 2023 sempre allo stesso orario.

Il tema “oltre il buio la luce” indica un messaggio di speranza e rinascita dopo le difficoltà attraversate in questi ultimi anni.

Un percorso, di circa 1 km, guidato e recitato che emozionerà grandi e piccini e che si concluderà con la degustazione di prodotti gastronomici.

Ingresso gratuito a gruppi.