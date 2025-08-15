A Gasperina una serata-evento dedicata a Mango

Il Comune di Gasperina si prepara a celebrare la grande musica d’autore italiana con un evento speciale, un omaggio a uno dei suoi figli più illustri: Mango. “Raccontando Mango – Tributo band” è il titolo della serata che si terrà venerdì 15 agosto, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cantautore lucano, ma calabrese d’adozione.
Un evento che promette di ripercorrere la straordinaria carriera artistica di Mango, recentemente scomparso, attraverso le sue canzoni più celebri e le sue atmosfere inconfondibili.
La “Tributo band” si esibirà in un concerto che non sarà solo una semplice esecuzione di brani, ma un vero e proprio racconto musicale, un viaggio emotivo nel mondo di un artista che ha saputo fondere pop, rock e musica tradizionale in uno stile unico e personale.
La serata avrà luogo nella centralissima piazza Enrico Fermi, con inizio alle ore 21:30. Sarà un’occasione per il pubblico di Gasperina e dei comuni limitrofi per riscoprire il talento e la sensibilità di Mango, rivivendo in musica le emozioni che ha saputo regalare con la sua voce inconfondibile e i suoi testi profondi.
Sarà un modo per rendere omaggio a un’icona della musica italiana, e al contempo un’occasione per la comunità di Gasperina di riunirsi e celebrare un artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale del nostro paese.