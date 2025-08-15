A Gasperina una serata-evento dedicata a Mango

Il Comune di Gasperina si prepara a celebrare la grande musica d’autore italiana con un evento speciale, un omaggio a uno dei suoi figli più illustri: Mango. “Raccontando Mango – Tributo band” è il titolo della serata che si terrà venerdì 15 agosto, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cantautore lucano, ma calabrese d’adozione.

​

Un evento che promette di ripercorrere la straordinaria carriera artistica di Mango, recentemente scomparso, attraverso le sue canzoni più celebri e le sue atmosfere inconfondibili.

La “Tributo band” si esibirà in un concerto che non sarà solo una semplice esecuzione di brani, ma un vero e proprio racconto musicale, un viaggio emotivo nel mondo di un artista che ha saputo fondere pop, rock e musica tradizionale in uno stile unico e personale.

​La serata avrà luogo nella centralissima piazza Enrico Fermi, con inizio alle ore 21:30. Sarà un’occasione per il pubblico di Gasperina e dei comuni limitrofi per riscoprire il talento e la sensibilità di Mango, rivivendo in musica le emozioni che ha saputo regalare con la sua voce inconfondibile e i suoi testi profondi.

Sarà un modo per rendere omaggio a un’icona della musica italiana, e al contempo un’occasione per la comunità di Gasperina di riunirsi e celebrare un artista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale del nostro paese.

