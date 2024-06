A Girifalco la “Notte prima degli esami” tra musica, luci e tanta emozione

Terza edizione della manifestazione promossa dal Comune su iniziativa del vicesindaco Alessia Burdino

GIRIFALCO – Abbracciati hanno cantato “Notte prima degli esami”, canzone di Antonello Venditti, simbolo della maturità che, da oggi, ragazze e ragazzi cominceranno ad affrontare. Maturande e maturandi si sono dati appuntamento, anche a Girifalco, ieri dopo l’ora di cena e, arrivando alla spicciolata, hanno affollato la scalinata di corso Migliaccio.

Qui la musica de “The Borgarte Experience” (Francesco Vitaliano e Benito Serratore) li ha fatti emozionare, sorridere, gioire. Ancora una volta insieme. Come in quelle foto proiettate nel video “Questa notte è ancora nostra” e di cui ciascun ragazzo ha avuto copia per conservarne un ricordo speciale.

La manifestazione, giunta alla Terza edizione e presentata da Chiara Romeo, è stata promossa dall’amministrazione comunale su iniziativa del vicesindaco Alessia Burdino con la collaborazione del consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione Delia Ielapi. In bocca al lupo ragazzi, “questa notte sarà per sempre vostra”.