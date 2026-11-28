Con l’autrice Maria Clausi, la sostituta procuratrice Graziella Viscomi, l’Arma dei Carabinieri e le realtà del territorio una serata di ascolto, arte e impegno contro la violenza psicologica e digitale

Ci sono serate che non finiscono quando si chiude la porta di una sala, ma restano addosso come un abbraccio capace di dare senso al cammino di un’intera comunità. Nella Sala Consiliare del Comune di Girifalco, intorno al libro Dietro lo schermo, è accaduto qualcosa di profondamente vero: un momento in cui la parola scritta, la giustizia, l’arte e il cuore si sono incontrati senza filtri.

Ad aprire il percorso è stata la consapevolezza che esistono libri capaci di incidere una crepa nello sguardo e di costringere a fermarsi oltre la superficie delle cose. Dietro lo schermo ha il coraggio di entrare nei silenzi, nelle ferite che non lasciano lividi visibili ma segnano in profondità, in quel confine sottile e insidioso dove una parola scritta, una notifica, un’assenza o uno sguardo possono trasformarsi in una forma di potere o di smarrimento.

Nel dialogo condotto da Alessia Burdino — consigliera comunale e giornalista, promotrice e organizzatrice del convegno — con l’autrice Maria Clausi, giudice onorario, il confronto ha attraversato il vissuto e il percorso personale della scrittrice, soffermandosi su ciò che spinge chi opera nella giustizia a scegliere la narrativa per abitare le sfumature e le emozioni che spesso restano fuori dagli atti.

Al centro della conversazione c’è stata la riflessione su come affrontare il tema oltre le forme più evidenti e già codificate, portando alla luce dinamiche più subdole e silenziose come la violenza digitale e psicologica.

Spazio poi alla scelta della «vecchia lettera» in un tempo dominato dalla velocità dei messaggi istantanei destinati a perdersi subito dopo la lettura, e all’intreccio su due binari paralleli delle storie di Elfride e Annalisa, capaci di dialogare a distanza in un gioco di specchi e risonanze emotive.

A dare ulteriore profondità al racconto sono state le parole chiave emerse dal testo — dall’anima al cuore, dall’indifferenza all’ipocrisia, fino a chat, figli, rabbia, perdita, sogno, ghosting, mare, illusione, bellezza e amore — fino all’interrogativo su un finale aperto che lascia una soglia sospesa, quasi a evocare la possibilità di un seguito.

Prima ancora del dibattito, però, la serata è stata attraversata dalla memoria viva e luminosa di Massimiliano Ferragina, proprio sotto la sua tela Girifalco mia. La lettura del suo testo Il regalo più grande che possiamo farci ha richiamato tutti alla forza di guardare avanti con il coraggio di lasciare andare, mettendo alle spalle ciò che pesa senza dimenticare o far finta che nulla sia accaduto, ma scegliendo consapevolmente che il passato non definisca più il presente: un invito a smettere di lottare contro il vento, a regolare le vele e a fare spazio al nuovo, per tornare a respirare liberi con lo sguardo rivolto al domani.

A raccogliere il senso più profondo dell’incontro e a proiettarlo verso l’impegno quotidiano sono intervenute le conclusioni della sostituta procuratrice Graziella Viscomi che, anche alla luce della propria attività professionale e del recente incarico al Tribunale per i minorenni, ha offerto una lettura concreta delle forme di fragilità, esposizione digitale e violenza psicologica, richiamando la responsabilità condivisa di istituzioni, famiglie e comunità nel proteggere i più giovani e costruire argini veri prima che il danno diventi irreversibile.

Nel segno della bellezza, della cura e della gratitudine, la serata promossa da Alessia Burdino ha voluto trasformare le emozioni in gesti concreti che racchiudono il senso stesso di comunità: la consegna di una copia del volume al capitano della Compagnia Carabinieri di Girifalco, Jessica Barattin, per ringraziare l’Arma e tutti i militari per la presenza costante accanto ai cittadini e per la significativa adesione alla campagna Orange the World, e il dono di una tela alle due ospiti, Maria Clausi e Graziella Viscomi, perché l’arte e la sensibilità portate nell’aula consiliare restino con loro come segno indelebile del grazie di Girifalco.

Un appuntamento reso possibile da una rete fatta di persone che mettono l’anima in ciò che fanno: dal supporto prezioso e instancabile di Laura Ielapi all’emozione visiva e grafica curata da Domenico Olivadese, fino alla sensibilità dell’avvocata Antonella Stratoti, che ha fatto da ponte per l’incontro. Un ringraziamento condiviso anche con i colleghi del gruppo Visione Girifalco, con l’Amministrazione comunale per l’ospitalità e con i dipendenti comunali, con un pensiero particolare rivolto a Salvatore Cannalonga per la disponibilità e l’attenzione dimostrata.

Accanto alle istituzioni, l’abbraccio del tessuto vivo del paese: il CPIA, il Centro di Accoglienza Approdo della Fondazione Città Solidale, la Pro Loco e l’AVIS, presidi indispensabili di inclusione, cultura e solidarietà sul territorio; Don Antonio per la vicinanza e la presenza sempre attenta alla vita della comunità; la Compagnia Carabinieri di Girifalco guidata dal capitano Jessica Barattin insieme al comandante della Stazione Giovanni Cante e a tutti i militari; Pepe Rosanò per la collaborazione e la partecipazione; Enzo Vonella, Elena Ferraina e Giuseppe Burdino per aver fermato negli scatti l’anima della serata e, prima di tutto, per esserci, fino al momento conclusivo del firmacopie con l’autrice.

Perché è questo, alla fine, il segno più forte che resta nell’aria: quando una comunità sceglie di ascoltare, di emozionarsi e di condividere uno spazio di verità, nessuna solitudine fa più paura.