A Guardavalle incoronate le regine della bellezza senza età: assegnate le corone di Miss Reginetta d’Italia Over 2026

Tre generazioni, tre corone: la finale nazionale ha celebrato il fascino di donne dai 30 ai 60 anni. Ora la parola passa alle giovani in corsa per il titolo assoluto di Miss Reginetta d’Italia 2026.

Il 30 agosto scorso il Villaggio Faro Punta Stilo di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, si è trasformato nel palcoscenico della finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia Over 2026, ottava edizione. Il concorso che da anni celebra la bellezza matura del nostro Paese.

Sulla splendida cornice della spiaggia calabrese si sono ritrovate 54 concorrenti finaliste, 1500 iscritte alle selezioni, provenienti da tutte le regioni d’italiane e selezionate nei mesi precedenti attraverso le tappe regionali, pronte a giocarsi il titolo davanti a una giuria di esperti e a un pubblico numeroso.

A guidare la serata, con la consueta verve, è stato Francesco Anania, volto storico della kermesse, che ha accompagnato il pubblico tra le sfilate e i racconti di vita delle protagoniste, ciascuna portatrice di una storia diversa ma unite dal desiderio comune di rimettersi in gioco.

La Giuria per la finale di Miss Reginetta d’Italia Over 2026 era composta da: Martina Caretta (modella), Rosario Guglielmi (personaggio tv), Francesco Sorgiovanni (giornalista), Luigi Torrello (istituzioni), Barbara Froio (imprenditrice del settore), Anna Rossi (vincitrice cat junior 2025), Sofia Copa (vincitrice Cat Lady 2025), Paola Cielo (vincitrice categoria Senior 2025), Elena Rossi (presentatrice reality Queen Mood)

Un concorso nato per superare gli stereotipi dell’età

L’iniziativa porta la firma di Space Solution Srl, che nel 2019 ha rilevato lo storico marchio Miss Reginetta d’Italia decidendo di allargarne l’orizzonte anche alle donne tra i 30 e i 60 anni. Da quella prima edizione, il concorso Over si è ritagliato uno spazio importante nel panorama dei concorsi di bellezza italiani, offrendo alle partecipanti e agli sponsor che ne sostengono la crescita una vetrina sempre più seguita.

Le vincitrici delle tre categorie

La serata ha incoronato tre donne, una per ciascuna fascia d’età in gara.

Nella categoria Junior (30-40 anni), la corona è andata a Yuliia Vynohradova, 35 anni proveniente dall’ Emilia Romagna, premiata direttamente dal patron della manifestazione Alessio Forgetta. Al secondo posto si è classificata Valentina Dragone (fascia Emibox), mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato da Francesca Bruni (fascia FDS).

Per la categoria Lady (41-50 anni), il titolo è stato assegnato a Ginevra Cardente, 41 anni, proveniente dalla Campania. Seconda posizione per Viviana Garofalo (fascia Lapis) e terza per Nil Cilene P. De Souza (fascia SDB).

Infine, nella categoria Senior (51-60 anni), a salire sul gradino più alto è stata Stefania Marconi, piemontese di 52 anni, seguita da Milena Dante (fascia Edil Park) e da Francesca Fecarotta (fascia CR Lab), rispettivamente seconda e terza classificata.

Le parole del patron

Al termine della serata, soddisfazione è stata espressa dal patron Alessio Forgetta, che ha sottolineato lo spirito dell’iniziativa: l’obiettivo di Miss Reginetta Over, ha spiegato, è dare a donne belle e talentuose la possibilità di realizzare un sogno rimasto nel cassetto, tornando protagoniste e aprendo per loro le porte del mondo dello spettacolo e del cinema. Forgetta ha inoltre ribadito come anche quest’anno il concorso abbia permesso di far emergere volti e talenti nuovi, senza limiti d’età, da presentare ai partner del settore.

Il testimone passa alle nuove Miss

Calato il sipario sulla categoria Over, i riflettori di Guardavalle restano accesi: la corona conquistata dalle protagoniste di questa edizione passa ora idealmente alle 84 giovani concorrenti attese per l’atto finale di Miss Reginetta d’Italia 2026. Per un’intera settimana, la cittadina calabrese si prepara così a vivere nuovi giorni di eleganza e fascino, in attesa di conoscere il volto che succederà alle regine di quest’anno.

Il programma della settimana

Le serate, tutte con inizio alle ore 21:30, scandiranno l’attesa fino al gran finale dopo la pre-finale che si è svolta mercoledì 2 settembre:

● Venerdì 4 settembre – Sfilata di moda

● Sabato 5 settembre – Finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia

Un calendario denso di appuntamenti che promette di tenere alta l’attenzione su Guardavalle fino alla proclamazione della nuova Miss Reginetta d’Italia 2026.