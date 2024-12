A Isca sullo Ionio la manifestazione “Presepi nei Rioni”

In occasione delle festività natalizie, il Comune di Isca sullo Ionio è lieto di annunciare la manifestazione “Presepi nei Rioni”, organizzata dalla Pro Loco Sanagasi. Questa iniziativa rappresenta un percorso di grande valore culturale e spirituale, volto a rafforzare il senso di comunità e di fede che caratterizza il nostro territorio.

I presepi sono stati allestiti in vari scorci del paese dal borgo antico fino al mare. Ogni allestimento, concepito con cura e passione dalla cittadinanza, rappresenta non solo un richiamo alla sacra famiglia di Betlemme ma anche un’occasione per celebrare la coesione e lo spirito di condivisione.

L’inaugurazione dei presepi avverrà nelle date indicate nel programma ufficiale della manifestazione.

Il progetto “Presepi nei Rioni” ha come obiettivo una vera e propria valorizzazione del patrimonio culturale, storico e umano di Isca sullo Ionio. Il percorso, che si snoda tra vicoli, piazze e luoghi di aggregazione, rappresenta un invito a scoprire il paese in modo nuovo e coinvolgente, mettendo in luce i legami che uniscono la comunità e rinsaldano il nostro senso di appartenenza.

Invitiamo tutti, residenti e visitatori, a partecipare con entusiasmo a questa iniziativa che è anche un’opportunità per apprezzare i valori cristiani, l’arte del presepe e l’amore per la nostra terra.