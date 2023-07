A Isca sullo Ionio l’evento “Incontra lo Sport”

Si è svolta sabato 15 luglio, presso l’Agriturismo “Le Due Casette” a Isca Sullo Ionio (CZ), l’evento “Incontra lo Sport” organizzato dalla Sezione Provinciale ENS Catanzaro, in collaborazione con il Consiglio Regionale ENS Calabria e la Delegazione Regionale FSSI Calabria, con l’obiettivo di incentivare l’attività sportiva per le persone sorde considerato che lo sport può rappresentare un momento di aggregazione culturale e sociale.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente Regionale ENS Calabria cav. Antonio Mirijello, del Presidente Provinciale ENS Catanzaro Serafino Mazza e del Delegato Regionale FSSI Calabria Francesco Scalise, sono intervenuti anche il Sindaco di Isca sullo Ionio Vincenzo Mirarchi e il Consigliere Regionale della Calabria Ernesto Alecci, i quali hanno ribadito la piena disponibilità delle istituzioni a collaborare in rete con l’ENS e la FSSI per l’organizzazione di numerose iniziative sportive.

Momento molto emozionante è stata poi la consegna di due premi speciali a Noemi Canino e Salvatore Guarnaccia per i pregevoli risultati sportivi conseguiti in occasione dei Campionati italiani di nuoto estivi 2023 FSSI (Federazione Sportiva Sordi Italiana), che si sono svolti il 3/4 giugno 2023 per celebrare il “1° Meeting Ternana Nuoto Memorial Andrea Nicolao”. Inoltre, è stata l’occasione per porgere i migliori auguri alla catanzarese Noemi Canino dell’ASD Swim Race che, dopo le tre medaglie olimpiche ottenute ai Giochi Olimpici Deaflympics 2022 (Brasile), è stata convocata per la nazionale di nuoto FSSI in occasione della partecipazione al Campionato Mondiale di Buenos Aires, in Argentina, previsto dal 13 al 19 agosto 2023. Infine, alla serata ha preso parte anche il socio ENS Catanzaro Fortunato Lettieri, ultimo medagliato olimpico della Calabria, il quale ha ottenuto la medaglia d’oro con la nazionale italiana di calcio in occasione delle Deaflympics che si sono svolte nel 1985 a Los Angeles.

A fine evento, accessibile con servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana), si è tenuta la cena sociale con la partecipazione di numerose persone sorde che hanno trascorso momenti di festa e convivialità.