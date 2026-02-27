A Lamezia Terme il convegno su Haloterapia e flogosi delle vie aeree

Annunciata la nascita dell’Accademia Italiana di Haloterapia Medica.

Si è svolto a Lamezia Terme, presso l’Hotel Marechiaro, il convegno scientifico dal titolo “Haloterapia e Flogosi delle Vie Aeree: dalle Miniere di Sale alle Evidenze Scientifiche”, dedicato all’approfondimento clinico e fisiopatologico dell’haloterapia nelle patologie infiammatorie delle vie respiratorie.

L’incontro ha riunito Pediatri, Otorinolaringoiatri e operatori tecnici di haloterapia in un confronto multidisciplinare volto ad analizzare le basi storiche della pratica, i meccanismi fisioterapici e le evidenze scientifiche disponibili in letteratura, con particolare attenzione ai sistemi di erogazione configurabili come dispositivi medici secondo la normativa europea vigente.

Ampio spazio è stato dedicato all’appropriatezza clinica e al ruolo dell’haloterapia come trattamento complementare, da integrare in percorsi terapeutici basati sulle evidenze.

Il convegno è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

Nel corso dell’evento è stata annunciata la nascita della Accademia Italiana di Haloterapia Medica (A.I.Ha.M.), società scientifica senza scopo di lucro con finalità esclusivamente medico-scientifiche. L’Accademia si propone di promuovere ricerca, formazione, documenti di consenso e standard scientifici nel campo della salute respiratoria, favorendo un approccio rigoroso e condiviso all’haloterapia in ambito clinico e tecnico-organizzativo.

Durante il convegno è stato presentato il razionale scientifico del sistema Aerosal®️, configurato come dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745, nel contesto dell’analisi della letteratura scientifica pubblicata nel corso degli ultimi vent’anni sull’impiego dell’haloterapia.

Il convegno di Lamezia Terme rappresenta un momento di consolidamento scientifico e di nuova progettualità per il settore della haloterapia in ambito medico.

