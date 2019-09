A Lamezia Terme il Master “Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario”

Venerdì 20 settembre 2019 presso Il Centro Congressi del Grand Hotel di Lamezia Terme si terrà un evento e che avrà come tema una relazione/dibattito sulle problematiche fiscali inerenti gli strumenti deflattivi del contenzioso che può sorgere a seguito degli accertamenti fiscali.

Conoscere tutte le possibilità normative ed operative per cercare di evitare il più possibile il contenzioso tributario è molto importante ai fini a tutela dei contribuenti che incappano in rilievi a seguito delle procedure di controllo. Conoscere tutte le alternative in materia di pre-contenzioso può comportare un notevole contenimento dei costi e dei tempi per la definizione delle controversie nel pieno interesse della collettività.

La nostra Associazione Professionale, attraverso il proprio Centro Studi, affronterà la specifica tematica degli strumenti deflattivi del contenzioso fornendo elementi che possano aiutare i Professionisti del settore nell’applicazione corretta delle norme a tutela dei contribuenti interessati.

La partecipazione sarà libera e gratuita e a tutti i partecipanti che consegneranno la scheda di adesione (da ritirare e riconsegnare alla Segreteria dell’evento) verrà inviato il materiale didattico e l’attestato di partecipazione con il numero di crediti formativi conseguito.